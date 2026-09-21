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La española Kaitlin Quevedo, campeona al derrotar a la argentina Nadia Podoroska

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São Paulo (Brasil), 21 sep (EFE).- La española Kaitlin Quevedo ganó este lunes el torneo de São Paulo, de categoría WTA 250, sobre pista dura, al derrotar en la final a la argentina Nadia Podoroska por 4-6, 6-4 y 6-2.

Quevedo, que empezó el torneo como número 105 de la clasificación mundial, vuelve ahora a estar entre las 100 mejores del planeta tras hacerse con el que es el primer título WTA de su carrera.

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En un partido que duró poco más de dos horas y se jugó bajo un fuerte sol, la española de 20 años fue de menos a más y remontó un primer set en contra en el que Podoroska (317 WTA), quien eliminó a Paula Badosa, la puso contra las cuerdas.

Sin embargo, en el segundo, Quevedo demostró un gran nivel y rompió el saque de la argentina nada más empezar.

En el tercer set, Quevedo aumentó aún más la intensidad de su juego y llegó a abrir una ventaja de 5-0 sobre Podoroska para un resultado final de 6-2.

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La victoria cierra una participación estelar de la joven promesa española, que batió a la rusa Anna Blinkova en la semifinal y no había perdido ningún set hasta ese momento.

Hija de madre estadounidense y padre español, Quevedo nació en el estado de Florida, pero juega como española desde 2024 y se entrena en Barcelona. EFE

(foto)

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