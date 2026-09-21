Grande-Marlaska dice que si la RFEF lo hubiera confirmado, el partido se habría celebrado

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Ceuta, 21 sep (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo este lunes que si la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hubiera confirmado la disputa del partido amistoso sub-20 España-México en Ceuta para el 30 de septiembre, el encuentro se habría jugado.

En una rueda de prensa en Ceuta, Grande-Marlaska señaló que en este asunto se está "hablando de una cuestión técnica y operativa", después de que el domingo el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, confirmara en Málaga que no se disputaría ese partido en Ceuta por la situación que vive la ciudad.

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El Gobierno español calcula que aún quedan unos 3.000 migrantes por las calles de Ceuta, de los más de 70.000 que cruzaron la frontera entre el 30 y el 31 de julio.

El ministro explicó que la RFEF pidió un informe técnico a la policía para "evaluar las circunstancias convenientes para la celebración y la Policía Nacional ha emitido un informe sobre la dificultad por las características del propio estadio, que no tiene una unidad de coordinación".

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Añadió que el informe aludía a la "premura de la celebración así como a la necesidad de disponer de medios policiales para cumplir con un objetivo prioritario en la ciudad que es regresar a la normalidad".

"El informe no dice que no se celebre ya que la última decisión la adopta la Federación Española y si la misma hubiera confirmado la celebración, no tenga dudas de que se había celebrado y con todas las garantías", dijo el ministro. EFE

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