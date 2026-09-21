España y otros 21 países e instituciones piden que la IA sea supervisada por humanos

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Naciones Unidas, 21 sep (EFE).- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y otros 21 países e instituciones han pedido este lunes que la inteligencia artificial (IA) sea supervisada por humanos y que los Estados miembros de la ONU establezcan normas comunes para esta tecnología.

Entre los firmantes del documento, publicado en el marco de la Semana de Alto Nivel de la ONU, se encuentran, además de Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

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También figuran en la carta representantes políticos de Noruega, Australia, Irlanda, Baréin, Dinamarca, Estonia, Alemania, Islandia, Kazajistán, Kenia, Letonia, Moldavia, Países Bajos, Singapur, Sudáfrica, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. EFE

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