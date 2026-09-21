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Emilio Argüeso declina responder en el Congreso para salvaguardar su derecho a la defensa

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(Actualiza la EX1175)

Madrid, 21 sep (EFE).- El exdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Emilio Argüeso, ha invocado este lunes su derecho a no responder a las preguntas de la comisión de la dana en el Congreso para evitar "interferencias" en la causa penal abierta contra él y "salvaguardar" su derecho de defensa. Quien fuera responsable autonómico de Emergencias el 29 de octubre de 2024 es uno de los dos imputados, junto a la exconsellera, Salomé Pradas, en la investigación judicial de la gestión de la tragedia. Precisamente, el segundo compareciente del día en la Cámara baja, tras haberse personado esta mañana ante esta comisión el expresident valenciano, Carlos Mazón, ha esgrimido ese argumento cuando la diputada Águeda Micó, de Compromís, le ha preguntado al inicio de la sesión si pensaba responder a sus cuestiones. "En la actualidad me encuentro formalmente bajo investigación judicial en las diligencias previas que se tramitan ante el tribunal de instancia de Catarroja número tres, por los hechos acaecidos el pasado 29 de octubre en Valencia", ha respondido Argüeso. El exdirector de Emergencias ya fue llamado a declarar ante esta comisión el pasado enero, aunque entonces excusó su comparecencia alegando que se encontraba de baja médica. Ha explicado que su "derecho de defensa se encuentra plenamente concernido" y que se acogería a las garantías procesales pertinentes que le facultan a "guardar silencio, no prestar declaración, si no lo desea y no contestar aquellas preguntas que puedan comprometer su posición procesal". "Por todo ello anuncio formalmente a esta comisión que con carácter general me acogeré a mi derecho constitucional a no contestar a las preguntas que me sean formuladas por los distintos portavoces a objeto de evitar cualquier interferencia en la causa penal abierta y salvaguardar de forma escrupulosa mi derecho de defensa", ha declarado.

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Artemi Ralló Lombarte, del PSOE, se ha dirigido a Argüeso para reprocharle su actitud, ya que él "ostentaba un puesto político clave en la gestión de las emergencias" y le ha acusado de "personificar el fracaso institucional y político en la gestión de una dana que causó 232 muertos".

Por parte de Sumar, Nahuel González le ha afeado que no conteste hoy porque "tiene miedo a meter la pata" y le ha recordado que era "uno de los principales responsables de la emergencia".

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Según ha observado, "el silencio no puede ser una estrategia" pero sí "una forma de intentar borrar la responsabilidad que tuvo en aquel día fatídico".

El exresponsable de Emergencias ha vuelto a remitirse a su argumento anterior y le ha contestado que "no tiene miedo a nada"; y le ha dicho que "lo que quiere es un titular y no se lo voy a dar".

Alberto Ibáñez, de Compromís, ha preguntado por lo que Argüeso hizo "los días previos a la dana", a lo que él mismo se ha respondió: "No hizo nada", pese a que se sabía que se avecinaba una tragedia.

Fernando de Rosa, del PP, ha cuestionado al Ejecutivo central, ha dicho que hoy "no es un buen día para la izquierda" y ha lamentado que "la izquierda se olvida de la responsabilidad del Gobierno de España".

Mientras que David García Gomis, de Vox, ha empleado su turno para recordar que "esta comisión nace para dirimir las competencias del Gobierno y todavía no ha venido ni un solo ministro". "Ustedes vienen a proteger relatos y nosotros queremos saber la verdad", ha indicado a la comisión.

En representación de Bildu, Mikel Otero ha comenzado señalando que tiene "una curiosidad enorme por saber por parte de las personas que estaban allí, si realmente (Carlos Mazón) dirigió el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) o simplemente hacía como que dirigía para transmitir esa impresión a la opinión pública".

Del grupo Junts Per Catalunya, Josep María Cervera, no ha consumido el tiempo asignado ante el silencio del exdirector de Emergencias y le ha dado las "gracias por nada".

EFE

prc-tfc/icn

(foto)

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