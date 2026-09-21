El Gobierno de Ayuso insiste en que la compra del ático de Chamberí no fue un encargo

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Madrid, 21 sep (EFE).- El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha insistido este lunes en que la compra del ático en Chamberí no fue un "encargo", sino que forma parte del trabajo habitual de la empresa pública Planifica Madrid.

Así lo ha declarado en una nueva comparecencia en la Asamblea de Madrid, esta vez en la Comisión de Presidencia, donde ha afirmado que "jamás" ha mentido y ha defendido la validez del informe publicado la semana pasada, pese a que la oposición cree que está incompleto.

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En ese sentido, la diputada socialista Tatiana Jiménez Liébana ha puntualizado que el informe facilitado por la consejería es inconexo y no incluye la orden de Presidencia para buscar el inmueble, y ha subrayado que los diputados no tienen manera de verificar la veracidad de los documentos publicados ya que las fechas y las firmas no son visibles. "Lo han tachado todo", ha esgrimido.

Desde Más Madrid, Juan Varela-Portas ha sentenciado que la comparecencia de la semana pasada de García Martín "no convenció ni a los suyos", y ha lamentado que la presidenta Isabel Díaz Ayuso lo haya "empujado al abismo político y quizás judicial".

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El diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca ha recordado que la transparencia "es un derecho de los ciudadanos y una clave de la democracia", mientras que su compañero Emilio Delgado ha avisado de que "esto no está acabado"

Por su parte, la diputada de Vox, Ana Velasco ha afeado al consejero haber "ocultado información deliberadamente" y entregar "un expediente hecho a medida y posterior a la operación". "Cuanto más traten de ocultar o manipular los detalles, más desconfianza van ustedes a suscitar", ha sentenciado Velasco.

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Sin embargo, García Martín ha reivindicado que se ha entregado toda la información relacionada con el inmueble y ha señalado que toda la actividad de Planifica Madrid se recoge en la memoria de actividad que se publica al final de cada ejercicio y que se hará pública a lo largo del mes de diciembre.

"No hay nada que ocultar", ha sentenciado el consejero, que ha acusado a Más Madrid y PSOE-M de ser una "oposición destructiva", "manipular" y "mentir". "Una mentira repetida 1000 veces nunca es verdad", ha esgrimido.

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García Martín ha vuelto a puntualizar que Díaz Ayuso "vive en su propia casa", y "no tiene ni tendrá una residencia oficial".

"Ese inmueble jamás se iba a destinar a residencia oficial", ha declarado el consejero, en cuya opinión el informe facilitado por Presidencia demuestra que la oposición "ha fabricado una gran mentira". EFE

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