El español Héctor Álvarez, bronce en la contrarreloj sub-23

Toronto (Canadá), 21 sep (EFE).- El español Héctor Álvarez logró este lunes la medalla de bronce en la contrarreloj sub-23 de los Mundiales de ciclismo en ruta, en la que se impuso el belga Matisse Van Kerckhove.
La medalla de plata fue para el italiano Nicolas Milesi, a siete segundos del ganador.
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Álvarez, de 19 años, completó el recorrido, de 31,3 kilómetros, mayoritariamente llano pero técnico por las calles de Montreal, en 11 segundos más que Van Kerckhove.
El español también disputará el próximo viernes la prueba en línea sub-23, de 174,2 kilómetros. EFE
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