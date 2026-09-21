El doctor que denunció listas de espera manipuladas en Madrid admite que filtró la noticia

Guardar

Madrid, 21 sep (EFE).- El cirujano Luis Alberto Martos, que denunció la manipulación de las listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, confirmó el viernes a la dirección del centro que él proporcionó la información al diario 'El País' y autorizó su publicación.

El doctor Martos ha indicado este lunes a EFE que la Dirección General de Recursos Humanos del hospital lo convocó el viernes 18 de septiembre a una reunión de urgencia en la que le formularon tres preguntas, si conocía la información de El País, si él había proporcionado esa información y si había dado autorización para que se publicara, a las que respondió que sí.

PUBLICIDAD

'El País' publicó el martes 15 de septiembre que dos responsables de dicho centro sanitario, uno de los principales hospitales públicos de la capital, rebajaron la gravedad de los pacientes en espera para cirugía con el fin de mejorar artificialmente la situación de las listas de espera.

Según fuentes de la Consejería de Sanidad, esta consulta se ha producido en el marco de la investigación abierta en el Hospital Ramón y Cajal para esclarecer los hechos denunciados.

PUBLICIDAD

'El País' publicó el sábado 19 de septiembre que los responsables del hospital admitieron durante una asamblea con el equipo de cirujanos que ellos hicieron los cambios en la lista de espera y no el doctor Luis Alberto Martos.

Según el denunciante, el jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Ramón y Cajal, Basilio de la Torre, envió a última hora de la noche del domingo un correo electrónico al servicio para comunicarles que iba a haber continuidad y que podían trabajar muy tranquilos porque todo estaba muy controlado.

PUBLICIDAD

El doctor Martos está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales por injurias ante las declaraciones de los responsables de la Comunidad de Madrid acusándolo a él de haber manipulado "de manera irregular" el nivel de preferencia de 57 pacientes "para su beneficio", con el fin de "trabajar menos y operar casos menos complejos". EFE