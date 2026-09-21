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Confederación del Ebro: no siempre hay datos del aumento del caudal por rapidez de la dana

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Madrid, 21 sep (EFE).- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Carlos Arrazola, ha dicho en la comisión de la dana del Senado que las confederaciones avisan a Protección Civil del riesgo de inundaciones, aunque no siempre es posible tener datos del aumento del caudal por la velocidad de episodios como la ocurrida el 29 de octubre en Valencia.

Arrazola ha apuntado que, además de avisar del riesgo meteorológico, "que es lo primero que se conoce", las confederaciones calculan los caudales pero no siempre es posible hacer esta predicción con fenómenos como la dana de Valencia, ha añadido.

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"Son situaciones que se han desarrollado a tal velocidad que, prácticamente, aparte de si eres capaz de medir el dato pluviométrico, si lo mides, ya está sucediendo (...) en ese tipo de episodios es todo tan rápido que casi no da tiempo más que a observar y transmitir".

Durante su comparecencia, Arrazola ha afirmado que, a partir de ciertos modelos, se puede "convertir la predicción meteorológica en escorrentía y esa escorrentía en caudales esperados con un intervalo de incertidumbre razonable".

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También ha subrayado que no se puede realizar en todos los casos y que, aunque se suelen dar caudales "muy precisos", realmente son "más bien aproximados".

"No somos capaces de calcular los caudales que puede generar un episodio convectivo", ha dicho en referencia a la dana, porque "se desarrollan en muy poco tiempo" y "no sabemos ni dónde va a caer".

Ante esta dificultad, ha insistido en la necesidad de que la población sepa cómo actuar durante este tipo de episodios extremos.

"No podemos engañar a la sociedad para que piense que podemos tener la absoluta capacidad de estar protegidos para ese tipo de fenómenos (...) tiene que haber una concienciación muy importante de la sociedad del riesgo en el que se incurre cuando pueden pasan estas cosas".

Desde el Grupo Popular, el senador José Ramón Díez de Revenga ha criticado que la prevención no puede guiarse por el "yo te aviso y sálvese quien pueda", así como que no se construyan grandes presas por estar "demonizadas" por el Gobierno.

Arrazola ha contestado que las presas tienen "un valor fundamental" a la hora de prevenir y paliar inundaciones, pero ha insistido en que hay que combinarlas con soluciones basadas en la naturaleza, que ha calificado de "muy contributivas".

"Estos episodios de avenidas extremas es muy difícil saber dónde van a caer, entonces no podemos tener una presa en cada barranco ni en cada río".

Ante estos casos, ha asegurado que la confederación ha intentado "mejorar la densidad de fluviómetros" en las partes geográficas donde otros episodios convectivos han generado señales en esa cuenca y no había un sensor. EFE

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