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Torres reafirma el apoyo del Gobierno a La Palma para una recuperación "absoluta" cinco años después de la erupción

24/04/2026 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ofrece declaraciones a la prensa tras presidir el Consejo Territorial de la Memoria, a 24 de abril de 2026, en La Palma, Canarias (España). La reunión se celebra en el municipio palmero de Fuencaliente y reúne a representantes del Estado, las comunidades autónomas y la FEMP para avanzar en las políticas de verdad, justicia y reparación, coordinando exhumaciones, investigación de fosas comunes y reconocimiento institucional de las víctimas de la represión franquista. POLITICA Europa Press Canarias - Europa Press
24/04/2026 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ofrece declaraciones a la prensa tras presidir el Consejo Territorial de la Memoria, a 24 de abril de 2026, en La Palma, Canarias (España). La reunión se celebra en el municipio palmero de Fuencaliente y reúne a representantes del Estado, las comunidades autónomas y la FEMP para avanzar en las políticas de verdad, justicia y reparación, coordinando exhumaciones, investigación de fosas comunes y reconocimiento institucional de las víctimas de la represión franquista. POLITICA Europa Press Canarias - Europa Press
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El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reafirmado este sábado el apoyo del Gobierno central a La Palma cinco años después de la erupción volcánica, ya que se "continúa trabajando" y concentrando "el máximo de los esfuerzos" para que la recuperación de la isla sea "absoluta".

"Hace cinco años, cuando el mundo entero ponía el foco en La Palma por la erupción volcánica, lo que realmente se descubrió ante los ojos de todos fue la naturaleza de un pueblo resistente, noble, luchador y con coraje", ha resaltado Torres en un mensaje difundido a través de su cuenta en 'X' en el quinto aniversario de la erupción.

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El ministro de Política Territorial ha recordado, además, todos esos recuerdos que hoy "se atascan en la garganta", ya que "hay personas que perdieron sus casas, sus calles, sus plazas y sus recuerdos", algo que es "imposible de compensar" en la actualidad.

"Se hizo un enorme esfuerzo desde lo público para salvar vidas y para impulsar la recuperación. En aquel momento, prevaleció la lealtad institucional y la colaboración entre administraciones que estaban gobernadas por diferentes colores políticos", ha agregado.

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Asimismo, ha resaltado que es ese ejemplo que se dio en La Palma el que debería de "cundir ahora", así como ante cualquier crisis.

"Hoy continuamos trabajando por La Palma, haciendo el máximo de los esfuerzos, también desde el Consejo de Ministros, para que la recuperación sea absoluta. Seguimos con La Palma. Seguimos al lado de las palmeras y los palmeros", ha concluido.

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