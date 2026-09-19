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La Politécnica de Valencia, primera universidad española en abrir un campus en China

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Hangzhou (China), 19 sep (EFE).- La Universitat Politècnica de València (UPV) ha inaugurado oficialmente su nuevo campus en Hangzhou, una de las ciudades más importantes del este de China, convirtiéndose así en la primera institución española de educación superior en contar con un centro en el gigante asiático.

Este nuevo campus nace fruto de la colaboración con la universidad pequinesa de Beihang, considerada la mejor del mundo para estudios aeroespaciales según el prestigioso 'ranking' de Shanghái, y lleva por nombre Instituto Politécnico Beihang Valencia (BVPI, por sus siglas en inglés).

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"Es un momento histórico, no solo para la UPV, también para el sistema universitario español", ha explicado a EFE el rector de la institución, José Capilla.

La elección de Hangzhou no es casual: es, junto a Shenzhen (sureste), una de las dos urbes consideradas como el equivalente chino a Silicon Valley, y alberga a tecnológicas de la talla de Alibaba, el grupo detrás del popular portal AliExpress; DeepSeek, uno de los nombres más conocidos del incipiente sector chino de la inteligencia artificial (IA), o Unitree, el mayor vendedor mundial de robots humanoides.

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De hecho, la UPV ya firmó un acuerdo de colaboración con esa última, mediante el cual se impulsarán proyectos conjuntos de investigación, formación, innovación y transferencia.

"Estamos construyendo un verdadero ecosistema. Y es la primera vez que el sistema universitario español hace algo como esto. China hoy en día es una superpotencia que en muchos temas tecnológicos y de innovación se ha puesto a la cabeza, y en otros está cerca. Por tanto, hay que trabajar con China", ha recalcado Capilla.

Cabe destacar que la UPV es, también según el 'ranking' de Shanghái, la mejor politécnica de España, y goza de prestigio internacional en investigación robótica gracias al centenar de investigadores de su Instituto de Automática e Informática Industrial, con proyectos dedicados a diversas áreas como agricultura, medicina, defensa, deporte o cultura.

En la ceremonia también ha participado la consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valencia, Carmen Ortí, quien ha celebrado, en declaraciones a EFE, poder "apoyar la vocación internacional de las universidades públicas", y ha mostrado su orgullo por un proyecto que tanto el departamento que dirige como el Ejecutivo regional han "apoyado desde el principio".

Si bien la inauguración oficial se ha celebrado hoy, el primer curso académico del BVPI comenzó el pasado día 7, con 383 estudiantes -77 de ellos españoles- y una plantilla docente compuesta en un tercio por académicos de la UPV, que enviará un centenar de profesores -todos ellos doctores- para estancias de formación intensiva de hasta cuatro semanas, una figura que denomina 'flying professor' ('profesor volante').

Preguntado por el perfil del alumnado que busca atraer a este nuevo campus, Capilla ha indicado: "Queremos estudiantes que verdaderamente quieran tener una experiencia internacional potente (...), que vayan a aprovechar esta experiencia".

El nuevo centro, cuya lengua vehicular será el inglés, impartirá cuatro grados -redes de comunicación y sistemas, ciencias informáticas y tecnología, manufactura inteligente e ingeniería robótica- y seis másteres: aparte de esos tres últimos campos, se ofrecerá formación de posgrado en sistemas aeroespaciales, tecnologías de la IA y comunicaciones inalámbricas.

Cada grado dispondrá de 75 plazas y cada máster, de 45, reservando en ambos casos un tercio para la inscripción española, con un coste por curso de 6.129 y 4.290 euros, respectivamente.

Asimismo, se espera sumar cuatro programas de doctorado, aún pendientes de aprobación: telecomunicaciones; informática; automática, robótica e informática industrial, e ingeniería y producción industrial.

Aparte de la oferta educativa, el BVPI presenta 14 laboratorios de última generación, una biblioteca con 2.400 plazas, una residencia para 2.000 personas, más de un centenar de asociaciones estudiantiles, un centro de idiomas, una sala de conferencias o una unidad dedicada al apoyo al emprendimiento. EFE

(foto)(vídeo)

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