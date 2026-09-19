Joan Garcia, baja en la convocatoria del Barcelona para el partido contra el Sevilla

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Barcelona, 19 sep (EFE).- El portero Joan Garcia, afectado por unas molestias leves molestias en la rodilla derecha, se ha quedado fuera de la convocatoria del Barcelona para el partido de este sábado contra el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán de la jornada 7 de LaLiga EA Sports.

La entrada del guardameta de la cantera Iker Rodríguez por Joan Garcia es la única novedad en la lista del conjunto azulgrana, que seguirá sin poder contar con los lesionados Frenkie de Jong y Roony Bardghji.

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El Barça viajará a Sevilla con los porteros Szczseny, Livakovic e Iker Rodríguez; los defensas Joao Cancelo, Balde, Cubarsí, Espart, Christensen, Gerard Martín, Kounde y Eric; los centrocampistas Gavi, Fermín, Pedri, Rodrigo, Olmo y Bernal; y los delanteros Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi, Gordon y Abdelkarim. EFE