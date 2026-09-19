Este domingo, aumento de temperaturas en el norte y rachas fuertes de viento en Cádiz

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Madrid, 19 sep (EFE).- El tiempo estable predominará este domingo en la mayor parte de España con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas que aumentarán de nuevo en la mitad norte, aunque en Cádiz las rachas de viento serán muy fuertes, de hasta 80 kilómetros por hora.

El temporal de lluvias que ha asolado el área mediterránea de Comunidad Valenciana, Región de Murcia, parte de Andalucía, Baleares y Cataluña, provocando un fallecido en esta última comunidad, cederá por completo y el domingo será un día estable, protagonizado por altas presiones.

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En la península, solo regiones de Galicia, Cantábrico, alto Ebro, áreas mediterráneas y zonas interiores del sureste presentarán en algún momento de la jornada intervalos nubosos, aunque en el Estrecho y en Melilla, así como en algunos puntos del sureste, son probables lloviznas o chubascos asilados.

En Canarias el tiempo será nuboso con posibilidad de alguna lluvia débil y aislada en el norte de las islas montañosas y poco nuboso o despejado en el resto, con posible calima en altura en el este del archipiélago.

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Las temperaturas aumentarán en la mitad norte peninsular y, salvo algún descenso de las mínimas en el sureste, el resto se mantendrán con valores elevados, pudiendo superar los 35 grados en depresiones del suroeste o en zonas del Miño y con noches tropicales en zonas del Mediterráneo sur y del bajo Guadalquivir.

Soplará viento moderado del este en el Cantábrico y litorales del sur peninsular, con intervalos fuertes en Alborán y rachas muy fuertes en Cádiz; y será del norte y nordeste moderado en litorales del sureste peninsular, con posibles intervalos fuertes en los de Galicia y de flojo a moderado en los archipiélagos.

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- GALICIA: despejado salvo nubosidad baja a primeras y últimas horas en zonas de interior de Lugo y en el entorno de Mondoñedo, con posibilidad de brumas y nieblas ocasionales; mínimas en aumento en el sur y centro, máximas en ligero ascenso, más notable en litorales de fachada atlántica; viento flojo variable en el interior, aunque en el litoral será más intenso desde Estaca de Bares hasta Finisterre.

- ASTURIAS: poco nuboso o despejado excepto intervalos de nubes bajas en el noreste a principio y final de día, sin descartar bruma o niebla en esos momentos; temperaturas en ascenso, más significativo en las mínimas en la cordillera; viento flojo variable en el interior, del este en el litoral con intervalos de moderado.

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- CANTABRIA: despejado con intervalos dispersos de nubosidad baja de madrugada y a últimas horas; mínimas en ascenso, notable en entorno de Liébana; viento flojo variable en el interior y régimen de brisas en litoral de madrugada y a primeras horas, del este y noreste en el resto de la jornada, con intervalos de moderado.

- PAÍS VASCO: despejado con intervalos ocasionales de nubes bajas durante la madrugada y a últimas horas; temperaturas en ascenso; viento flojo variable en el interior, en el litoral régimen de brisas de madrugada y primeras horas de la mañana, del este y noreste en el resto de la jornada, con intervalos de moderado.

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- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en extremo nororiental a primeras horas; temperaturas en ligero ascenso, moderado en las mínimas; viento flojo variable o del noreste.

- NAVARRA: despejado; temperaturas en ascenso, más significativo en las mínimas; viento flojo variable por la mañana, del norte en segunda mitad del día.

- LA RIOJA: poco nuboso o despejado; temperaturas en ascenso, ligero de las máximas; con viento variable o del norte, flojo en general.

- ARAGÓN: cielo despejado; temperaturas en ascenso, notable en las mínimas del extremo occidental del valle del Ebro; con viento flojo variable a primeras horas, tendiendo a régimen de brisas de valle al mediodía.

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- CATALUÑA: poco nuboso o despejado en un inicio, pero aumenta a nubes de evolución diurna en mitad norte por la tarde; mínimas en ascenso en Pirineo occidental y depresión central de Lleida, máximas en ascenso excepto en litoral de Tarragona, sin cambios; viento flojo del norte en el litoral, variable en el interior a primeras horas, del este en el extremo nororiental y del sur en el resto al mediodía.

- EXTREMADURA: poco nuboso o despejado; temperaturas sin cambios o en ligero ascenso; viento variable o del este, flojo pero con algún intervalo de moderado.

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- COMUNIDAD DE MADRID: despejado; mínimas en ligero ascenso en la sierra, máximas en ascenso, más notable en la sierra; y viento flojo variable, pero con predominio del este.

- CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas matinales en el sureste, especialmente en Albacete, con posibilidad de brumas y nieblas; mínimas en ascenso en Guadalajara, en descenso en Alcaraz y Segura, así como en tercio este; máximas en ligero ascenso, más acusado en la Alcarria de Guadalajara; con viento flojo del este, sin descartar algún intervalo de mayor intensidad.

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- COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos nubosos en tercio sur y poco nuboso en el resto a primeras horas, tendiendo a poco nuboso por la tarde; probabilidad de chubascos en el litoral del norte de Alicante hasta mediodía; máximas en ligero ascenso; y viento flojo variable, del este a mediodía y moderado en el litoral sur de Alicante.

- REGIÓN DE MURCIA: intervalos de nubes bajas pero tendiendo a poco nuboso por la tarde, sin descartar precipitaciones débiles más probables en el litoral; mínimas en descenso en el interior, máximas en ligero ascenso; con viento moderado del este en el litoral, flojo del norte en el interior y del este por la tarde.

- BALEARES: poco nuboso con algún intervalo nuboso que podría provocar algún chubasco en Menorca y mitad este de Mallorca; ligero descenso de temperaturas nocturnas; y viento flojo del norte y noreste, con brisas costeras en el suroeste de Mallorca por la tarde.

- ANDALUCÍA: poco nuboso con intervalos de nubes bajas en vertiente mediterránea y nubosidad de evolución diurna en sierras orientales, sin descartar precipitaciones débiles en vertiente mediterránea; ascenso de mínimas en Huelva; con viento flojo o moderado del este, intervalos fuertes de levante en el litoral mediterráneo oriental y en la provincia de Cádiz, con rachas muy fuertes, de hasta 80 kilómetros por hora.

- CANARIAS: nuboso a primeras horas, poco nuboso a partir de la mañana en islas orientales, con baja probabilidad de precipitaciones en el norte de Tenerife y La Palma; ligero ascenso de temperaturas en zonas de interior; y viento flojo o moderado del noreste, con brisas en el suroeste de islas montañosas. EFE