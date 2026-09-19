El derbi, en 5 duelos

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Juan José Lahuerta

Madrid, 19 sep (EFE).- El Atlético-Real Madrid se jugará el domingo en el Metropolitano sobre un tablero repleto de enfrentamientos particulares. Desde el reencuentro de José Mourinho y Diego Simeone trece años después de su último duelo como técnicos de ambos equipos hasta las cuentas mundialistas del Cuti Romero con Kylian Mbappé y Jude Bellingham, cinco duelos marcarán un partido con viejas historias y nuevos protagonistas.

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También habrá espacio para el talento de Arda Güler y Álex Baena, para un nuevo capítulo de la relación entre Vinícius y Simeone y para dos porteros, Thibaut Courtois y Jan Oblak, que representan presente y pasado de la portería rojiblanca.

El 17 de mayo de 2013, Mourinho y Simeone dirigieron por última vez un derbi desde los banquillos. Fue en el Santiago Bernabéu, en la final de la Copa del Rey, y el Atlético se impuso 1-2 en la prórroga con un cabezazo de Miranda que rompió catorce años sin victorias rojiblancas frente al eterno rival.

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Mourinho abandonó el Real Madrid casi dos semanas después tras la última jornada de Liga, un Real Madrid-Osasuna (4-2); Simeone se quedó. Sus caminos volvieron a cruzarse al año siguiente, cuando el Atlético eliminó al Chelsea del técnico portugués en las semifinales de la Liga de Campeones, pero nunca más en un derbi.

Trece años después, el portugués regresa a un duelo que dejó con tres victorias en cuatro enfrentamientos ante el Atlético de Simeone. El argentino, por su parte, llega a la cita después de haber construido durante ese tiempo toda una era en el conjunto rojiblanco. Curiosamente, antes de aquella final de 2013 ambos se profesaban públicamente "admiración mutua".

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Cristian el "Cuti" Romero encontrará enfrente a dos viejos conocidos de los dos últimos Mundiales. El primero será Mbappé, con quien compartió una de las finales más recordadas de la historia: el 3-3 entre Argentina y Francia en Catar en 2022 que terminó con la albiceleste campeona en los penaltis y con un triplete del francés.

Aquella noche dejó además una de las imágenes del torneo. Tras el 3-2 de Messi, Romero corrió hacia Mbappé y le gritó el gol en la cara. Tiempo después explicó el motivo: "Mbappé le estaba diciendo cosas a Enzo. Le dijo un par de boludeces. Y yo justo lo fui a sacar de ahí y mete el 3-2 Messi. Entonces me salió de adentro gritarle el gol en la cara".

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Cuatro años después, en la semifinal del Mundial de 2026 entre Argentina e Inglaterra, apareció Bellingham. El Cuti fue amonestado después de cortar una acción del madridista y, tras el 2-1 que clasificó a Argentina para la final, buscó al inglés durante la celebración para dedicarle también unos gestos. Del Mundial al Metropolitano, Romero tendrá esta vez a los dos enfrente en la misma camiseta.

Si Mbappé y Romero representan el choque, Arda Güler y Álex Baena aportarán imaginación. Dos jugadores zurdos, capaces de aparecer entre líneas y sobre los que Real Madrid y Atlético depositan buena parte de la creación de sus ataques.

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Güler llega lanzado. Suma un gol y dos asistencias en 295 minutos de Liga, pero sus cifras más llamativas aparecen en la generación de juego. El turco lidera el campeonato con 24 ocasiones creadas y seis ocasiones claras generadas. Ante el Rayo necesitó apenas 23 minutos desde el banquillo para crear cinco oportunidades, dos de ellas claras, y repartir una asistencia.

Baena aporta más gol. Ha marcado cuatro y ha dado una asistencia en 388 minutos de Liga. Llega al derbi después de volver a marcar frente a Osasuna. Dos caminos diferentes hacia un mismo objetivo: encontrar el pase que rompa el partido.

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La relación entre Vinícius y Simeone ha construido en 2026 su propio derbi. En enero, durante la Supercopa, el técnico argentino intentó desestabilizar al brasileño desde su área técnica: "Te va a echar Florentino, acordate". Ambos volvieron a encararse cuando Vinícius fue sustituido y terminaron amonestados.

Simeone pidió posteriormente disculpas, pero el brasileño guardó la frase. En marzo marcó dos goles en el 3-2 del Bernabéu y, cuando fue sustituido en el tramo final, pasó frente al banquillo visitante levantando los brazos y mirando hacia el argentino: "Me van a vender, me van a vender".

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El siguiente capítulo llega además en un momento delicado para Vinícius. Sólo ha marcado un gol esta temporada y viene de hacer autocrítica después de desperdiciar varias oportunidades frente al Elche: "No puedo fallar tantas".

El Metropolitano añade otra cuenta pendiente. Sus tres goles en veinte derbis llegaron lejos del estadio rojiblanco. Vinícius todavía no sabe lo que es marcar allí.

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La última vez que Mourinho y Simeone dirigieron un derbi, Courtois defendía la portería del técnico argentino. Y tuvo bastante que ver en que aquel partido terminara con el Atlético levantando la Copa del Rey de 2013.

El belga sostuvo el 1-2 durante la prórroga con dos intervenciones decisivas, primero ante Higuaín y después frente a Özil, antes de celebrar uno de los títulos que conquistó durante sus tres temporadas como rojiblanco.

Trece años después, Mourinho y Simeone vuelven a encontrarse y Courtois lo hará en la otra portería, frente a un Oblak que heredó el puesto rojiblanco en 2014 y no lo ha abandonado desde entonces.

Los números de este inicio de Liga apenas los separan: Courtois suma 16 paradas y Oblak, 14. Ambos han encajado seis goles y el Atlético y el Real Madrid presentan exactamente el mismo promedio, uno recibido por encuentro.

Mourinho y Simeone volverán a verse trece años después. Courtois también estará allí. Sólo que esta vez, para el técnico argentino, sus paradas serán un problema. EFE