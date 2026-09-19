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Alicia Flórez: "El último año ha sido especial y frenético"

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Fernando Pérez Soto

León, 19 sep (EFE).-  La base-escolta leonesa Alicia Flórez ha calificado en entrevista con EFE de "especial y frenético" su último año en el que consiguió la medalla de bronce en el mundial de Alemania con España, además de su debut en la Liga Profesional Estadounidense (WNBA) con Washington Mystics al que se ha reincorporado para disputar los "play off" por el título, antes de volver a la disciplina del Valencia Básket.

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La jugadora de 22 años que dio un salto cualitativo tras su anterior campaña, como cedida, en el Durán Ensino de Lugo donde fue elegida jugadora revelación de la Liga Endesa figurando en su quinteto ideal, no ha tenido tiempo para "digerir tantas emociones y en tan poco tiempo", asegura en conversación mantenida tras su rápida incorporación al baloncesto estadounidense.

En su retina aún tiene imágenes que tardará en olvidar, como su actuación inmaculada en cuartos de final del mundial ante Australia, donde fue elegida MVP del partido o ese encuentro de semifinales ante el "ogro" Estados Unidos donde vio la posibilidad de sorpresa "antes, durante y después del partido", afirma.

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"No teníamos ninguna duda de que estábamos capacitadas para poderlas ganar pero faltaron esos puntos en el último cuarto y ellas se guardaron algunos trucos que no supimos contrarrestar", relata Flórez quien, una vez incorporada a su equipo actualmente -Washington Mystics- prefirió no tratar lo que supuso esta semifinal tan igualada.

Sin embargo, el balance de su primer campeonato oficial con la selección absoluta -fue internacional en categorías inferiores logrando medallas- muestra, según su punto de vista, que "hay un equipo para soñar con grandes cosas porque existe una gran conjunción entre gente con experiencia y otras que intentamos sumarnos y aportar desde nuestra juventud y menor experiencia".

 En el horizonte están el próximo campeonato de Europa que abrirá los billetes para el siguiente gran objetivo, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde la selección española querrá refrendar la gran imagen mostrada en tierras alemanas.

Alicia Flórez de inmediato ha tenido que centrarse en los objetivos del equipo estadounidense, clasificado para los "play off" por el título a cuatro jornadas para el final de la fase regular -venció en la madrugada a Chicago Sky 110-80 con cuatro puntos de la leonesa- y con el que quiere seguir ampliando un camino que inició con un contrato temporal, luego ampliado hasta final del campeonato gracias a su gran adaptación.

"El objetivo es intentar seguir en la órbita de la mejor liga del mundo", señala, aunque cuando concluya la temporada se reincorporará al Valencia Básket que la ha repescado tras su gran campaña en Lugo.

Flórez espera asumir "el papel que me otorgue Javi -Torralba- que nos va a aportar carácter, me encanta su idea y tengo muchas ganas de volver para intentar aspirar a todos los títulos, tanto en España, como dar el salto a pelear por la Euroliga".

Tanto en su etapa temporal estadounidense, como cuando vuelva al baloncesto español, considera que ha de seguir mejorando en aspectos como "la consistencia y regularidad en el juego para adquirir mayor madurez y ser una jugadora más completa". EFE

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fps/erbq/og

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