Portu regresa después de diez meses de baja por lesión

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Girona, 18 sep (EFE).- El atacante Cristian Portugués, Portu, es la novedad en la convocatoria del Girona para el partido en Cádiz, después de diez meses de baja por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y de heredar el número '10'.

Portu, uno de los iconos de la historia reciente del club, cayó lesionado el mes de noviembre del año pasado y vivió desde la grada el descenso del equipo de Míchel Sánchez.

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Esta semana admitió en una entrevista difundida por el propio club que ver como el equipo de su vida se hundía sin poder hacer nada fue "muy duro".

"Mi objetivo número uno es devolver al Girona donde se merece, a Primera División. Lo daré todo hasta para conseguirlo. Los que nos quedamos del año pasado lo tenemos marcado a fuego: el objetivo es volver a Primera División", añadía en dicha entrevista.

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El atacante murciano está a un paso de los 200 partidos como rojiblanco (197, con 38 goles y 28 asistencias) y afrontará su séptima temporada en Montilivi con nuevo dorsal.

Ha heredado el '10' de Yáser Asprilla, que ha pasado a lucir el número '22', y será la gran novedad en el partido de este sábado en Cádiz. EFE

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