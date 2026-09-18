Podemos pone en un brete a Sumar al impulsar ya sus candidatos a las elecciones de 2027

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Sol Carreras

Madrid, 18 sep (EFE).- Podemos ha puesto en un brete a Sumar con su propuesta de primarias abiertas para las próximas elecciones generales, a las que se presentaría como candidata Irene Montero, mientras el espacio que impulsó en 2023 Yolanda Díaz sigue sumido en la incertidumbre sobre quién será su cabeza de lista.

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Para las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027, Podemos ha colocado a los otros dos dirigentes de mayor peso en la formación: la líder del partido, Ione Belarra, como candidata para la Comunidad de Madrid, y el número tres y secretario de Organización, Pablo Fernández, para el Ayuntamiento de la capital.

Una estrategia con la que los morados buscan recuperar terreno electoral donde lo habían perdido, pero que al mismo tiempo contrasta con la falta de movimientos en el otro espacio de la izquierda, Sumar, que aún no tiene líder ni candidato.

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Nadie en ninguno de los partidos que integran Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes) ha dado un paso adelante tras la renuncia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a repetir en listas.

La intención de Sumar es llegar a un acuerdo para elegir candidato y por eso rechazan la propuesta de Irene Montero de celebrar primarias abiertas entre todas las formaciones situadas a la izquierda del PSOE, ya que consideran que se situarían en un escenario de competición y no de colaboración mutua.

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No obstante, diversos representantes de Sumar valoran que en Podemos abran la puerta a una futura candidatura de unidad pero priorizan su propio proyecto, al que invitan a unirse a los morados y a otros partidos como Compromís, la Chunta Aragonesista o Més, con los que comparten grupo parlamentario en el Congreso.

Sumar prevé designar a su candidato este otoño y la incógnita es máxima, ya que las quinielas cada vez se reducen más.

Uno de los nombres que ha llegado a estar formalmente sobre la mesa para ser candidato de Sumar es el del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que ha rechazado esta posibilidad cada vez que le han preguntado al respecto.

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"Soy jugador de equipo y voy a estar como un militante más ahí, partiéndome la cara", dijo el jueves.

También ha sonado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, pero fuentes de su entorno descartan la posibilidad de que sea cabeza de cartel de Sumar y señalan que sí estaría dispuesto a ir en listas con los comunes en Cataluña.

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Y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, de Comuns, está dispuesta a volver a la política institucional, pero fuentes de su formación confirman a EFE que llegaron a plantearle que fuera la candidata y ella lo rechazó.

El líder de IU, Antonio Maíllo, ha descartado esta misma semana ser candidato de Sumar en las generales. IU tiene previsto celebrar sus propias primarias, como suele hacer antes de cada cita electoral, con la intención de llegar posteriormente a un consenso con el conjunto del espacio Sumar.

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Otra de las figuras destacadas en la izquierda es el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que se ha ofrecido en varias ocasiones para construir una candidatura de unidad, aunque recientemente ha matizado que sería solamente en Cataluña.

Fuentes próximas a Rufián señalan que quiere ayudar para tratar de frenar en las urnas al PP y Vox, por ejemplo llegando a acuerdos entre las distintas formaciones para presentarse provincia a provincia, con actos conjuntos o con pactos poselectorales.

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Pero subrayan que todo depende de la voluntad de las cúpulas de cada partido y que, en cualquier caso, Rufián "no puede asumir la responsabilidad de unir a todas las izquierdas". EFE