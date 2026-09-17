'Resident Evil', la vuelta del Coyote y el Correcaminos y un drama bélico en cines

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Madrid, 17 sep (EFE).- Este viernes llega a los cines una nueva entrega de 'Resident Evil', película basada en el famoso videojuego, mientras regresan el Coyote y el Correcaminos de Warner Bros con su 'Coyote VS Acme' y se estrena el drama bélico 'Tiempo de victoria', sobre el desembarco de Normandía.

Dirigida por Zach Cregger y protagonizada por Austin Abrams (ambos coincidieron en 'Weapons'), esta nueva entrega cuenta una historia no vista en ninguno de los videojuegos en los que se basa.

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Aquí el protagonista se pone en la piel del mensajero médico Bryan, un hombre que se ve inmerso en una carrera plagada de caos, acción y zombies. Completan el reparto Paul Walter Hauser ('Richard Jewell') y Kali Reis ('True Detective: Noche polar').

La película que convierte las eternas desventuras de Wile E. Coyote en una batalla legal contra la poderosa corporación Acme llegará a los cines después de que su propia historia de producción se convirtiera en una batalla por salir a la luz.

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Dirigida por Dave Green, esta mezcla de animación y acción real (con los actores Will Forte, Lana Condor, P.J. Byrne y John Cena) ha superado los rumores de posible cancelación o incluso destrucción del proyecto por parte de Warner Bros, que archivó la cinta por motivos tributarios, al declarar la película como "una pérdida total" para recuperar millones de dólares en impuestos.

En este drama bélico basado en una historia real y ambientado en la Segunda Guerra Mundial el director Anthony Maras ('Hotel Bombay') recupera la historia del capitán James Stagg, jefe del servicio meteorológico británico, que recibe el encargo de elaborar el pronóstico para el Día D en el que las tropas aliadas pensaban tomar Normandía y recuperar el territorio europeo ocupado por el ejército nazi en 1944.

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Andrew Scott ('Desconocidos') protagoniza esta película de acción y tensión junto a Brendan Fraiser ('La ballena').

La nueva película de Guy Ritchie ('Snatch. Cerdos y diamantes') cuenta la historia de un equipo encubierto de agentes de élite que viven en la sombra, manejando poder, influencia y todo tipo de armas automáticas y explosivos de gran potencia. Cuando un déspota roba una fortuna de mil millones de dólares, son enviados a recuperarla en una misión suicida.

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En el reparto de esta película se encuentran Jake Gyllenhaal ('Brokeback mountain'), Henry Cavill ('El hombre de acero'), Eiza González ('Baby Driver'), Kristofer Hivju ('Juego de tronos') y Rosamund Pike ('Perdida').

Liam Neeson ('La lista de Schindler') protagoniza esta película de acción dirigida por Guy Moshe y situada tras el final de la guerra en Afganistán, donde un grupo de miembros de la CIA, marcados por la violencia, el abandono y la culpa, aceptan una última misión y viajan a Teherán para llevar a cabo un golpe que podría ser su opción para perdonarse a sí mismos o para acabar del todo con ellos.

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Bill Nighy ('Love Actually') interpreta en esta película a Andrew Dyer, un escritor distanciado de sus hijos que lleva veinte años sin escribir ni salir de casa. Tras la muerte de un viejo amigo, decide reunir por primera vez a toda su familia, pero en esa cena, sorprenderá a sus hijos mayores, George MacKay ('1917') y Johnny Flynn ('Ripley'), con una gran sorpresa.

En esta nueva comedia francesa, el matrimonio de Alice y Vincent Gauthier -interpretados por André Dussollier y Miou-Miou- convocan a sus tres hijos a una reunión para anunciarles que han ganado la lotería y que no piensan darles ni un céntimo.

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'Se abre la veda', dirigida por Frédéric Forestier ('Astérix en los Juegos Olímpicos'), regresa en esta secuela donde la paz de los protagonistas de la primera entrega se ve interrumpida con la llegada del hijo del antiguo presidente de los cazadores del pueblo, que tiene una afición que los protagonistas no pueden tolerar: la caza con perros.

En esta película de animación danesa, el pequeño hipopótamo Mumbo Jumbo se ve obligado a caminar hasta Siberia para encontrar una solución a su problema: se ha convertido en un hipopótamo enorme tras comer una seta misteriosa.

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Basada en la novela de Núria Albó, esta película de Pep Garrido cuenta la historia de Tanit, una niña que, en uno de sus paseos por los bosques de Montseny se topa con Isabel Rocatti ('Verano 1993'), que interpreta a una mujer que todo el mundo toma por bruja. Tanit se convertirá en su aprendiz mientras un hecho inesperado sacude su mundo y la obliga a hacerse mayor antes de tiempo.

Dirigida por Xavi Puebla y presentada en el Festival de Málaga de 2026, habla de Nayeli, una joven mexicana que trabaja como empleada doméstica en Barcelona y se enfrenta a un sinfín de adversidades. Mientras lucha por recuperar el control de su vida, su determinación la enfrentará a una sociedad que la juzga y limita.

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Dirigida por Vinko Tomicic, desde Bolivia llega la historia de Martín, un joven limpiabotas huérfano que sobrevive en las calles de La Paz y cuya rutina cambia cuando empieza a trabajar cerca de un sastre acomodado con quien siente una fuerte conexión. Impulsado por la necesidad de saber quién es, el chico toma decisiones cada vez más arriesgadas que lo enfrentan a dilemas morales. EFE

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