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Prisión para los dos últimos detenidos por el tiroteo mortal de Isla Cristina (Huelva)

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Huelva, 17 sep (EFE).- La jueza ha ordenado hoy jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos últimos detenidos por su relación con el tiroteo en el que el pasado mes de agosto perdieron la vida tres personas en Isla Cristina (Huelva), entre ellas una mujer embarazada.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la decisión de la jueza de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ayamonte (Huelva) se ha adoptado a petición de la Fiscalía y de la acusación particular.

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Inicialmente, y sin perjuicio de lo que se determine en fase de instrucción, se les atribuyen tres presuntos delitos de asesinato, un delito de lesiones dolosas al feto con resultado de muerte, un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito de tenencia ilícita de armas, un delito de lesiones, y un delito de homicidio en grado de tentativa (estos dos últimos delitos por las dos personas heridas).

En su comparecencia en sede judicial, los dos arrestados únicamente han contestado a las preguntas planteadas por sus abogados defensores.

Los detenidos en la madrugada de ayer se encontraban huidos de la justicia en distintos barrios de Huelva capital desde la intervención policial del pasado día 8 de septiembre en la que se desarrolló una primera fase de la operación con la detención de tres miembros de la organización criminal.

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En total, por parte de la Guardia Civil son ya cinco los detenidos relacionados con este caso. De momento, los tres primeros están en prisión provisional.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 22:00 horas del pasado 16 de agosto en plena vía pública, cuando los ocupantes de una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas haciendo uso de un arma larga contra varias personas.

Los fallecidos fueron una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, cuyo bebé tampoco sobrevivió; la madre de ésta, de 62 años; y un menor de 16 años sin relación con las anteriores.

Asimismo, resultaron heridas dos personas, un joven de 18 años, que es hijo y nieto de las fallecidas; y otro joven que recibió un impacto de bala en la pierna y está estable y fuera de peligro.

Desde un principio se apuntó a la posibilidad de que los hechos estuvieran directamente vinculados con una escalada de violencia iniciada en septiembre de 2024 tras un tiroteo en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital, que dejó un muerto y dos heridos.

Tras la fuga y posterior detención del presunto autor en Gijón, las represalias e intimidaciones entre familias se trasladaron a Isla Cristina, donde se refugiaron los allegados del agresor.

En esta misma localidad se registraron detenciones en mayo de 2025 por realizar disparos desde azoteas y un posterior tiroteo en julio de ese año con un fallecido. EFE

lra/vg/oli

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