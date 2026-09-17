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Messi alcanza los 100 goles con Inter Miami

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Miami (EE.UU.), 16 sep (EFE).- Lionel Messi marcó este miércoles su centésimo gol con Inter Miami gracias a un tanto de cabeza que abrió el marcador en el torneo Campeones Cup, un encuentro que enfrenta al actual ganador de la MLS con Cruz Azul, vencedor del Campeón de Campeones de la Liga MX.

Messi adelantó a su equipo en el minuto 24 con un remate de cabeza desde dentro del área pequeña a centro del uruguayo Luis Suárez, y acercó al Inter Miami al primer título de la temporada.

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Este partido marca el debut del argentino Cristian 'Kily' González en el banquillo de Las Garzas como reemplazo de su compatriota Guillermo Hoyos.

Messi inauguró su cuenta con Inter Miami precisamente contra el Cruz Azul en su debut en julio de 2023. Fue un partido de la Leagues Cup que el '10' sentenció con un gol de libre directo en el descuento para poner el 2-1 definitivo en el marcador. EFE

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