Más del 53 % de futbolistas profesionales sufre distrés mental, según estudios científicos

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Madrid, 17 sep (EFE).- La jornada "Salud mental y riesgos psicosociales en el fútbol profesional", organizada por la Asociación de Futbolista Españoles (AFE) con la Clínica CEMTRO, alertó de que más de un 53 % de los profesionales sufren síntomas de problemas mentales y de la necesidad de contar con protocolos para tratar estas patologías.

El sindicato abrió con esta sesión el programa AFE Salud Mental, en la que la doctora Marina Díaz, presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, aludió a estudios científicos que muestran que más del 53 % de los jugadores profesionales sufre distrés mental, que son síntomas de alteraciones que pueden derivar en trastornos mentales frecuentes como la depresión y la ansiedad.

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Díaz advirtió de las consecuencias de situaciones como "el miedo a no rendir, a que no te seleccionen, de la depresión ligada a las lesiones, los trastornos de conducta alimentaria, la obsesión por el físico y de mucho consumo de analgésicos, porque no se pueden permitir tener dolor, y de sustancias tóxicas recreativas, porque hay mucho joven que gana mucho dinero, no lo sabe manejar y entra la ludopatía".

También insistió en que "las lesiones físicas van asociadas a la salud mental" y pidió concienciar de que "pedir ayuda no implica debilidad", dentro del debate moderado por Lucila Pascua, psicóloga y presidenta de la Asociación de Jugadoras de Baloncesto (AJUB), con la intervención de Ana de la Torre, expresidenta de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol (AEMEF), y del presidente del sindicato de futbolista brasileño, Reinaldo José Martorelli.

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"El riesgo es de colapso físico y mental. No conozco otra profesión en la que el trabajador pase por tantas angustias, porque hay que empezar, por el cambio de entrenador, por cómo tratar con la afición", dijo este, mientras De la Torre se refirió a los jóvenes, que "psicológicamente no están preparados para situaciones de adulto".

El impacto de las redes sociales en los deportistas fue otro aspecto en el que coincidieron el psicólogo deportivo José Carrascosa, Paula Berruezo, coordinadora de la Fundación Gasol, Álvaro Ortiz, presidente del sindicato de futbolistas mexicanos, e Ignacio Martín, de la Unión de actores y actrices.

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"El deportista ahora está más expuesto que nunca y eso es un factor generador de estrés. La exposición excesiva a pantallas genera fatiga cognitiva, no puede ser que el jugador pase horas haciendo 'scroll'", consideró Carrascosa.

La comisionada del Gobierno de salud mental, Belén González, avanzó un próximo real decreto de riesgos psicosociales que prepara el Ministerio de Trabajo, "que incluye específicamente medidas de sobre salud mental y de prevención del suicido en el ámbito laboral".

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"No puede ser que porque disfrutemos mucho de nuestro trabajo se niegue o invisibilicen unas condiciones que son intolerables. Tenemos que seguir manteniendo la vocación, pero viendo los espacios de trabajo que tienen que ver con conflictos de poder o relaciones personales", dijo, tras apuntar que el caso de la futbolista internacional Jenni Hermoso demostró "lo conflictivo que es señalar" ciertas situaciones.

La atleta paralímica Desirée Vila, que con 16 años perdió una pierna por una negligencia médica y vio truncada su carrera en la gimnasta acrobática, habló de su experiencia para aceptar su situación, de los miedos para volver a competir y a someterse a una nueva operación y pidió un mayor acompañamiento a los deportistas también en el final de su carrera.

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"Todavía es un tema que debemos tratar, he visto a compañeros que han ganado medallas en Juegos Olímpicos que no han sabido como gestionarlo", remarcó.

La jornada, cuyas conclusiones se utilizarán para la toma de decisiones, con la idea de crear un futuro observatorio de salud mental, contó además con las intervenciones de los doctores Pedro Guillén, Pilar Guillén, junto a Marco Gessini, director Fundación Laureus, y el presidente de AFE, David Aganzo, quien recordó que en su etapa como jugador "si querías ir al psicólogo te decían que estabas loco". EFE

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