Los bomberos atienden 270 avisos por lluvia en Cataluña, que deja máximas de 57 l/m2

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Barcelona, 17 sep (EFE).- Las fuertes tormentas que descargaron anoche sobre Cataluña, especialmente sobre las comarcas barcelonesas, dejaron máximas de 57,4 litros por metro cuadrado en media hora en la localidad de Sant Pere de Ribes (Barcelona) y obligaron a los bomberos a atender 270 avisos por incidencias causadas por la lluvia.

El Servicio Meteorológico de Cataluña, el Meteocat, ha informado la mañana de este jueves de que el episodio de lluvias intensas, que dejó un fallecido arrastrado por el agua en una riera en Olivella (Barcelona), se da ya por finalizado y que las precipitaciones se han desplazado mar adentro, aunque aún caen chubascos moderados en puntos del litoral y prelitoral.

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Según datos del Meteocat, las precipitaciones más intensas se registraron en Sant Pere de Ribes, con esos 57,4 litros por metro cuadrado en media hora, y en Canyelles (Barcelona), donde se contabilizaron 85,6 litros por metro cuadrado en tres horas.

Las tormentas, que afectaron especialmente las comarcas del Garraf, Alt y Baix Penedès, Baix Llobregat y Vallès Occidental, dejaron también 46,1 litros por metro cuadrado en Vacarisses en 30 minutos y 20,6 en Vilafranca del Penedès.

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Hasta las 07:00 horas de este jueves, los Bomberos de la Generalitat han atendido 270 avisos relacionados con la lluvia, en su mayoría en las regiones metropolitanas sur (108) y norte (105), aunque también en Girona (36), la zona central de Cataluña (9) y Tarragona (2).

Una de las actuaciones ha tenido lugar en Sitges (Barcelona), donde sobre las 01.15 horas el desbordamiento del margen izquierdo de la Riera de Ribes ha inundado parte de un camping, cuyos ocupantes, unas 270 personas, se autoevacuaron a zonas seguras y algunos de ellos fueron realojados en otro camping cercano.

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Las fuertes lluvias han afectado también el servicio de cercanías en el área de Barcelona, en especial en la línea R4, donde los convoyes circulan esta mañana con retrasos de 30 minutos de media y se han establecido limitaciones de velocidad por las condiciones meteorológicas adversas, ha informado Rodalies. EFE