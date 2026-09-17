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La Fiscalía pide archivar la causa por sustracción de menores contra Juana Rivas

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Granada, 17 sep (EFE).- La Fiscalía de Granada ha solicitado el archivo provisional de la causa penal abierta contra Juana Rivas el pasado mes de marzo, cuando su expareja, el italiano Francesco Arcuri, la denunció por un posible delito de sustracción de menores por impedir la vuelta a casa del menor de sus hijos.

Según ha informado Aránguez Abogados, el equipo jurídico de esta vecina de Maracena, el ministerio público ha considerado que las diligencias practicadas durante la investigación no aportan elementos suficientes para formular acusación, por lo que ha pedido el sobreseimiento de la causa.EFE

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mro/vg/oli

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