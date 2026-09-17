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La Eurocámara aprueba un texto que habla de Ceuta "invadida" con el rechazo progresista

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Estrasburgo (Francia), 17 sep (EFE).- El Parlamento Europeo ha logrado este jueves sacar adelante un texto sobre Ceuta en el que habla de una ciudad "invadida" tras la entrada masiva de migrantes en julio, una resolución apoyada por la derecha y ultraderecha parlamentarias que también reclama a Rabat asumir su responsabilidad y afea su cuestionamiento de la soberanía española de Ceuta.

Por 339 votos a favor, 225 en contra y trece abstenciones, la Eurocámara "condena los cruces ilegales masivos a Ceuta desde Marruecos, por tierra y por mar, y la instrumentalización de la migración irregular como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial" de España.

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También expresa su solidaridad y apoyo al pueblo ceutí, de quienes dice que "siguen afrontando una crisis sin precedentes con una responsabilidad, una serenidad y una resiliencia extraordinarias".

Además, al tiempo que lamentan los 141 fallecidos en el cruce, los eurodiputados señalan que "estas muertes podrían haberse evitado si se hubieran tomado las medidas necesarias por ambas partes para detener el cruce ilegal antes de que se produjera".

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El texto aprobado este jueves tras una compleja sesión de voto con más de 80 enmiendas de seis grupos parlamentarios fue redactado por el Partido Popular Europeo después de que ninguno de los grupos que pueden conformar una mayoría (esto es, el PPE con su izquierda o el PPE con su derecha) lograran pactar una resolución conjunta.

Finalmente y gracias a las enmiendas incorporadas, el texto ha salido adelante con el apoyo de populares, ultraconservadores, extrema derecha, soberanistas y la mitad del grupo liberal, mientras que socialdemócratas, verdes, izquierda y la otra mitad de la bancada liberal votaron en contra. EFE

(Más información en EFE Internacional)

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