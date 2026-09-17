'Kily' González: "Leo me dijo que me iba a hacer salir campeón y lo cumplió"

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Miami (EE.UU.), 16 sep (EFE).- El nuevo entrenador del Inter Miami, Cristian 'Kily' González, aseguró este miércoles que Lionel Messi le dijo que le iba a ayudar a conquistar la Campeones Cup en su debut como técnico de 'Las Garzas', y "lo cumplió" con un gol y una asistencia.

"Leo me dijo que me iba a hacer salir campeón y lo cumplió. Defensivamente estuvimos muy bien. No tengo palabras de lo que estoy sintiendo. Es alegría, felicidad, tantas emociones juntas", dijo González en la conferencia de prensa posterior al partido que ganaron por 2-0 a Cruz Azul.

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La victoria de este miércoles pone fin a una racha de tres partidos seguidos sin ganar y brinda una alegría para un equipo llamado a dominar el continente, pero que estaba cerca de sufrir un año en blanco tras caer en la Copa de Campeones de la Concacaf y en la Leagues Cup.

Por lo que González destacó que supone un "envión anímico" para la plantilla, que actualmente ocupa la segunda posición de la Conferencia Este de la MLS, a 9 puntos del líder.

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Sobre el partido ante Cruz Azul, el técnico destacó el hambre de su equipo, repleto de jugadores "que han ganado tanto" y que aún así salieron con el ansia de llevar un nuevo título a las vitrinas del Inter Miami.

Destacó especialmente a Messi, al que describió como "el número uno", y defendió que se merece el Balón de Oro.

"No hay otro como él; no tengo ninguna duda que el Balón (de Oro) le tiene que tocar a él. Con la edad que tiene, el Mundial que hizo, lo que representa para todos, no solo en lo futbolístico sino también en los valores de vida...debería ser justo que se lo lleve él", subrayó.

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González fue anunciado a finales de agosto como nuevo entrenador del Inter Miami en reemplazo de Guillermo Hoyos, pero no pudo debutar hasta este miércoles por problemas con su permiso de trabajo.

Su última experiencia en los banquillos databa del pasado octubre, cuando finalizó su vinculación con el Platense argentino.

El Inter Miami nunca había conquistado la Campeones Cup, un torneo que disputó como vigente campeón de la MLS Cup, un título que alzó el pasado diciembre por primera vez en su corta historia. EFE

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(foto)