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Hereu anima a una nueva relocalización productiva del sector del calzado

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Elda (Alicante), 17 sep (EFE).- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha animado este jueves a emprender una nueva relocalización productiva del sector del calzado como base de la innovación y la diferenciación del producto.

Así lo ha expresado antes de visitar la fábrica de calzado Studio Illana de Elda (Alicante) junto al alcalde eldense, Rubén Alfaro, donde ha explicado que este regreso productivo debe ser un objetivo "después de décadas de deslocalización".

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El ministro ha calificado de "estratégica" la industria del calzado y ha defendido la colaboración público privada para triunfar, al igual que ocurre en otros muchos sectores, y ha valorado la persistencia de los fabricantes españoles porque han sido fieles "al pasado como base para sentar un buen presente y un futuro con mucha ambición".

Tras aplaudir la reciente declaración de interés turístico internacional de la fiesta eldense de Moros y Cristianos, el ministro ha destacado "el dinamismo y la importancia estratégica que tiene la industria del calzado".

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Lo ha puesto en el contexto del actual proceso de reindustrialización en España, una de las grandes prioridades para toda Europa, y ha agradecido la labor desarrollada por la Asociación Valenciana del Calzado, "que lidera el sector en toda España".

Del mismo modo, Hereu ha defendido establecer una hoja de ruta compartida y para ello ha informado de que se ha empezado a desarrollar reuniones con el objetivo compartido de fomentar "la creatividad, el diseño y la diferenciación de producto".

"Creo que esto nos tiene que dar la base para una nueva competitividad de un sector que desde siempre ha sido exportador y competitivo", según Hereu, a quien los empresarios eldenses piden defender la igualdad de condiciones en la capacidad productiva europea con la retención y atracción de talento y la formación de nuevas generaciones que se tienen que incorporar.

Elementos de competitividad en términos de energía y de proyección para el mundo, es decir, de promoción internacional en los mercados emergentes, son otros de los puntos planteados por los empresarios para un Plan de Acción conjunto que se debe elaborar.

De la visita a Elda, donde además de Studio Illana ha recorrido Indaca, Inescop y el museo del calzado antes de una reunión con empresarios del sector, el ministro se lleva "deberes" para empezar a elaborar "inmediatamente" dicho Plan de Acción, del que ahora se está en fase de diagnóstico, ya que el objetivo es que esté listo "en muy pocos meses".

Se trata de un documento transversal donde se deberán implicar diferentes ministerios, desde la formación, al comercio exterior pasando por la innovación, la ciencia, la tecnología y la industria, según ha explicado.

"Yo siempre digo que la política industrial no la hace sólo el Ministerio de Industria sino que es transversal y tenemos que hacer un trabajo todos los ministerios del Gobierno, junto con los que son los grandes protagonistas, que es la industria del calzado, que aquí tiene el gran epicentro", ha indicado. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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