Hallan el cuerpo sin vida de un hombre arrastrado por una riada en Olivella (Barcelona)

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Madrid, 17 sep (EFE).- Los servicios de emergencia han localizado este jueves de madrugada el cuerpo sin vida de un hombre a unos 500 metros del punto donde se encontraba el vehículo que había sido arrastrado por el agua en una riera en Olivella, en la comarca barcelonesa del Garraf, han informado los Bomberos de Cataluña.

Esta misma fuente ha indicado que, tras recuperar el cuerpo sin vida, los Mossos d'Esquadra han confirmado que el hombre era el conductor del vehículo.

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Emergencias, previamente, había recibido a las 23:03 horas el aviso de un testigo que había visto caer un vehículo. En ese momento, se movilizaron 11 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, junto al Grupo de Apoyo de Actuaciones Especiales Subacuático (GRAESub) y drones. EFE