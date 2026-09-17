El temporal en el Mediterráneo deja un fallecido e inundaciones y se dirige hacia Baleares

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Madrid, 17 sep (EFE).- El temporal en el Mediterráneo que ha dejado un fallecido, inundaciones, evacuaciones, cortes de medios de transporte y miles de alumnos sin clases, tras sacudir con fuertes precipitaciones además de tormentas con granizo a Cataluña, Comunidad Valenciana o Murcia, se dirige hacia Baleares.

Protección Civil ha enviado a las 13:24 horas de este jueves una alerta generalizada por el sistema Es-alert a los teléfonos móviles de Ibiza y Formentera para pedir máxima precaución por lluvias intensas y fuertes rachas de viento.

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En Cataluña, los servicios de Emergencia localizaron este jueves de madrugada el cuerpo sin vida de un hombre a unos 500 metros del punto donde se encontraba el vehículo que había sido arrastrado por el agua en una riera en Olivella, en la comarca barcelonesa del Garraf.

Tras recuperar el cuerpo sin vida, los Mossos d'Esquadra confirmaron que el hombre era el conductor del vehículo.

Las localidades de Campo de Cartagena y Mazarrón (Murcia) permanecieron esta mañana con avisos rojos por peligro extremo de lluvias con peligro de inundaciones, pero que han sido ya desactivados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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La situación a primeras horas de la mañana era de peligro extremo por allí por lo que a las 10:30 horas la dirección general de Seguridad y Emergencias de la Región de Murcia emitió un mensaje 'ES-Alert' a los teléfonos móviles, en el que pedía a los ciudadanos permanecer en sus viviendas o buscar refugio seguro y situarse en zonas elevadas.

En Murcia, la dirección general de Seguridad Ciudadana y Emergencias activó el nivel 1 del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Plan Inunmur).

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En las últimas horas, la provincia de Valencia, también se ha visto muy afectada por el intenso episodio de lluvias torrenciales, aunque afortunadamente no ha dejado heridos ni daños materiales relevantes, aunque sí ha reavivado el recuerdo de la dana de octubre de 2024.

Las incidencias allí han sido principalmente caída de ramas, inundaciones de bajos y pasos subterráneos e incidencias en la red de transporte.

También la Aemet activó anoche en Cataluña, el aviso rojo temporalmente por lluvia torrencial en el litoral de Barcelona ante acumulados superiores a 90 litros por metro cuadrado en una hora, con riesgo de inundaciones y crecidas repentinas.

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Según el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, lo más adverso del episodio de lluvias torrenciales, que ha afectado durante las últimas horas al este peninsular, se alargará hasta el mediodía o la tarde de este jueves, sobre todo en Murcia, Ibiza y Formentera, donde podrían registrarse nuevos chubascos de intensidad torrencial.

"No es descartable que en estas próximas horas pueda repetirse algún chubasco de intensidad torrencial" en la ciudad de Cartagena y Mazarrón, ha advertido Rubén del Campo, en relación a los avisos rojos activados por la mañana por acumulaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora.

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Durante las próximas horas, la situación será también especialmente "complicada" en Ibiza y Formentera, donde la lluvia podría alcanzar intensidad torrencial y estar acompañada de granizo y rachas fuertes de viento durante todo el día, según del Campo.

Los Bomberos de Barcelona recibieron a lo largo de la pasada noche 216 avisos relacionados con las intensas lluvias.

En Valencia, la localidad de Torrent ha atendido varias incidencias relacionadas con las lluvias, que han dejado algún paso subterráneo y garajes anegados.

Casi 95.000 alumnos se han visto afectados por la cancelación de clases en trece municipios de Valencia y Alicante.

Las trombas de agua han llegado a acumular más de 100 litros por metro cuadrado; en la ciudad de Valencia se han producido más de la mitad de las 774 incidencias gestionadas durante la noche por el servicio de Emergencias de la Generalitat.

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Los servicios de limpieza trabajan desde la madrugada para la recogida de ramas y en el restablecimiento del funcionamiento de algunos semáforos.

Las clases permanecen suspendidas en las pedanías sur de la ciudad de Valencia, así como en la Universidad Politécnica y la Universitat de Valencia, además de colegios de varios municipios.

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El servicio de Metro, que quedó interrumpido al producirse inundaciones en varias estaciones, se ha recuperado con normalidad desde primera hora, aunque con alguna incidencia que condiciona la frecuencia de paso.

El servicio de Cercanías, interrumpido por problemas de señalización y falta de tensión, se restableció por completo alrededor de las 9 horas, una vez comprobada la integridad de la totalidad de la infraestructura.

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El aeropuerto de Manises también fue cerrado al tráfico durante la noche debido a las inundaciones; las operaciones se restablecieron con normalidad este jueves.

Durante la noche, la Policía Local y los Bomberos colaboraron en la evacuación de 15 personas que se encontraban en el aparcamiento de un establecimiento de restauración de la zona de Juan Carlos I, donde se había producido una importante acumulación de agua. EFE

(foto) (vídeo)