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El PP defiende a la gestión de Vivas en Ceuta ante un Sánchez "a la bartola en una hamaca"

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Palma, 17 sep (EFE).- El vicesecretario de coordinación autonómica y local del PP, Elías Bendodo, ha defendido que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, es "la única persona que ha estado frente a la crisis" migratoria en la ciudad autónoma mientras Pedro Sánchez "estaba tumbado a la bartola en una hamaca en la playa".

Lo ha expresado este jueves en una rueda de prensa en Palma junto al alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, donde ha criticado que Sánchez tenga "la desfachatez" de "echarle la pelota" al presidente ceutí, por lo que ha asegurado que el líder del Ejecutivo central no está "a la altura" de lo que necesita España.

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El presidente del Gobierno pidió el miércoles preguntar a Juan Jesús Vivas por qué aún quedan en las calles de Ceuta entre 700 y 1.000 menores sin tutelar.

"Eso a Vivas, pregúntele", se limitó a decir Sánchez en el pasillo el Congreso, tras la sesión de control al Gobierno.

En ese contexto, Vivas se ha preguntado cómo Sánchez "puede tener la cara y la desfachatez" de "despachar" el tema de esta forma mientras, durante la crisis migratoria en la ciudad autónoma, el presidente del Gobierno "estaba tumbado a la bartola en una hamaca en la playa en Canarias, en Lanzarote".

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Bendodo ha asegurado que "Sánchez ha estado en Ceuta lo que dura un partido de fútbol" y que debería preguntarse por qué tanto él como sus ministros, cuando van a la ciudad, "son abucheados por los españoles que viven allí y son aplaudidos por los que entraron irregularmente, violentando" la frontera. EFE

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