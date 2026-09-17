El lehendakari defiende un estatuto con mecanismos de decisión del futuro político vasco

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Vitoria, 17 sep (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha defendido este jueves un nuevo pacto estatutario que incluya "mecanismos de decisión" sobre el futuro político de Euskadi y el reconocimiento de la "singularidad nacional vasca", aunque ha advertido de la posibilidad de que lleguen "tiempos oscuros" en la política española.

Durante su intervención en el pleno de Política General que celebra el Parlamento Vasco, Pradales ha centrado una parte de su discurso en el autogobierno, en las transferencias pendientes y en el futuro estatus político que negocian desde hace meses PNV, EH Bildu y PSE-EE.

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Ha señalado que culminar el Estatuto de Gernika permitiría avanzar definitivamente en el nuevo pacto estatutario con acuerdos de calado relacionados con la singularidad nacional, con fórmulas para decidir el futuro político, con nuevas capacidades políticas o con la participación de Euskadi en los asuntos europeos e internacionales.

Un nuevo pacto político, ha añadido, permitirá dar "un salto cualitativo" en el autogobierno "construyendo consensos amplios", para lo que ha pedido a partidos políticos, instituciones, agentes sociales, económicos y académicos para que den un paso al frente.

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Pero Pradales ha advertido de que en la política española se asoman "tiempos oscuros" y no se puede descartar, ha dicho que accedan al poder político español quienes tienen "una concepción antidemocrática" del funcionamiento del Estado, no creen en la actual organización territorial "y niegan" la propia identidad de Euskadi como pueblo. EFE

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