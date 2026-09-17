El Gobierno cree que hay recursos y herramientas para poner fin a la espera en dependencia

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Madrid, 17 sep (EFE).- La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha destacado que tras la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad aprobada este miércoles en el Parlamento existen los recursos y las herramientas para acabar con las listas de espera de la dependencia.

Durante su intervención en la presentación del Índice DEC que evalúa los servicios sociales de las distintas comunidades autónomas, Martínez ha abogado por incrementar la inversión en la financiación de la dependencia para mejorar la calidad y la intensidad de las prestaciones, mejorar las condiciones de trabajo de las profesionales, la cobertura y acabar con las listas de espera.

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"El ministro ayer puso un horizonte, que ojalá se cumpla: reducir a la mitad las listas de espera en 2027 y finalizar con ellas en el 2028. Creo que tenemos las herramientas, tenemos los recursos; vamos a ver si es posible que entre todos y todas lo logremos", ha señalado la número dos del Ministerio de Derecho Sociales que dirige Pablo Bustinduy.

Además, en un momento en el que resurgen ciertas ideas "desgarradamente discriminatorias", ha apelado a la responsabilidad institucional para asegurar que los servicios sociales "estén vertebrados por los mismos principios que rigen la democracia: la universalidad, la solidaridad, la no discriminación, la equidad, la igualdad y, por supuesto, la responsabilidad pública".

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"Estos principios están presentes en todas las leyes autonómicas de servicios sociales y creo que hay que dar un paso al frente y mostrar nuestro compromiso firme en su defensa con más fuerza que nunca", ha aseverado.

Martínez ha enfatizado que la reforma reconoce el papel esencial de los servicios sociales. Esto supone consolidarlos como cuarto pilar del Estado del bienestar y destacar que son esenciales, no solo en emergencias -como se les declaró en la pandemia o en la DANA-, sino para la vida cotidiana de millones de personas".

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También ha valorado que recoja la demanda histórica de los servicios sociales de que las ayudas de emergencia social queden excluidas de la Ley General de Subvenciones: "Esto cambia no solo la vida a miles de personas, sino también a miles de profesionales en los servicios sociales de base".

​"Por primera vez la ley incorpora un marco específico para la innovación social y reconoce la capacidad del ámbito social para anticipar desafíos, para generar conocimiento y que este conocimiento nos acerque a dar soluciones complejas a problemas complejos como los que afrontamos como sociedad", ha concluido. EFE

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