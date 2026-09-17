El Espanyol aspira a reencontrarse con el triunfo ante el colista

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Barcelona/Elche (Alicante), 17 sep (EFE).- El Espanyol recibe este viernes (21.00 horas) al Elche para cerrar una semana en la que ha dejado una imagen gris con una victoria y una derrota, lo que empuja al cuadro catalán a reencontrarse con el triunfo en el RCDE Stadium, aunque el cuadro ilicitano, colista de la liga, también tiene la obligación de puntuar para no quedar descolgado de forma prematura en el fondo de la clasificación.

Los catalanes no firman nada que no sea los tres puntos contra el Elche, aunque no se fían del farolillo rojo, que no conoce aún la victoria y sólo ha cosechado dos empates, si bien perdió 2-3 contra el Real Madrid en la última jornada en el tiempo añadido, lo que evidenció su nivel competitivo.

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El Espanyol, séptimo en la tabla, viene esta semana de ganar contra Osasuna (0-2) y perder ante el Rayo Vallecano (2-1), por lo que quiere recuperar sensaciones para seguir en la parte alta.

El hombre a seguir en el cuadro blanquiazul es el delantero Roberto Fernández. El atacante suma seis goles en este inicio de curso y se ha consolidado como el argumento arriba más contundente del equipo. Su olfato realizador está afinado y el entramado ofensivo del bloque le nutre de más balones.

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El entrenador, Manolo González, no podrá contar con los delanteros lesionados Kike García ni Javi Puado. Tampoco con el lateral derecho Omar El Hilali, sancionado.

El conjunto ilicitano no sabe lo que es ganar esta temporada, aunque ha competido en sus últimos partidos ante la Real Sociedad, Athletic Club y Real Madrid con un saldo de un punto.

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Los únicos resultados positivos del conjunto de Martín Anselmi fueron logrados a domicilio, con sendos empates ante Deportivo y Athletic Club, los dos 1-1, por lo que el Elche confía en mantener esta dinámica para alcanzar el parón de la competición con algo más de tranquilidad.

El Elche sólo cuenta para este compromiso con la baja del extremo Yago de Santiago, en fase de recuperación de una intervención en la rodilla, y posiblemente la del central Kevin Lomónaco, una de las recientes incorporaciones, quien está llevando a cabo un trabajo específico para mejorar su condición.

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Anselmi introducirá cambios en su equipo ante la acumulación de partidos en una semana, por lo que jugadores como Buonanotte, Morcillo o Cepeda pueden regresar a la alineación inicial.

También es probable la continuidad en la delantera del argentino Abiel Osorio tras su buena actuación como titular ante el Real Madrid.

Los precedentes entre el Espanyol y el Elche en el feudo blanquiazul están equilibrados. En los tres enfrentamientos más recientes, el balance es de un triunfo para los catalanes (2025-2026, 1-0), un empate (2022-2023, 2-2) y otra victoria para el conjunto ilicitano (2021-2022, 1-2).

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- Alineaciones probables:

Espanyol: Dmitrovic; Unai Núñez, Riedel, Cabrera, Hinojo; Urko González, Edu Expósito; Bryan Zaragoza, Javi Hernández, Dolan; y Roberto Fernández.

Elche: Dituro; Sangare, Redondo, Chust, Revivo; Tete Morente, Morcillo, Villar, Germán Valera o Cepeda; Buonanotte y Osorio o Fer Niño.

Árbitro: pendiente de anuncio.

Estadio: RCDE Stadium.

Hora: 21.00 horas (19.00 GMT). EFE

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