El BOE publica la orden ministerial del mercado de capacidad del sistema eléctrico

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Madrid, 17 sep (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden ministerial por la que se crea un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español, el conocido coloquialmente como 'escudo contra apagones', como ya avanzó en la víspera la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Según recoge el texto publicado este jueves en el BOE, el mecanismo de capacidad planteado se constituye como un mercado de capacidad, de ámbito peninsular, centralizado y basado en las necesidades de potencia firme identificadas en nudo único por el operador del sistema para los diferentes horizontes temporales establecidos.

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De esta forma, el mecanismo de capacidad pretende cubrir, por medio de un procedimiento de concurrencia competitiva convenientemente diseñado, las necesidades de firmeza identificadas, subastando toda la capacidad firme necesaria.

Así, se establecen tres tipos de subasta, la principal tendrá como objetivo contratar la capacidad firme identificada para un determinado horizonte de tiempo, e incluirá un periodo de desfase para que los adjudicatarios cuenten con tiempo suficiente para acometer los proyectos en caso de que correspondan a nuevas inversiones.

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Asimismo, se incluyen subastas de ajuste de carácter anual que permitan resolver los problemas de cobertura que pudieran surgir de forma imprevista.

Finalmente, de forma extraordinaria y para resolver los problemas de cobertura entre el momento de la entrada en vigor de esta orden ministerial y el momento del inicio del periodo de prestación del servicio fijado por la subasta principal, se prevé la celebración de unas subastas transitorias. EFE

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