Espana agencias

El BOE publica la orden ministerial del mercado de capacidad del sistema eléctrico

Guardar

Madrid, 17 sep (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden ministerial por la que se crea un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español, el conocido coloquialmente como 'escudo contra apagones', como ya avanzó en la víspera la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Según recoge el texto publicado este jueves en el BOE, el mecanismo de capacidad planteado se constituye como un mercado de capacidad, de ámbito peninsular, centralizado y basado en las necesidades de potencia firme identificadas en nudo único por el operador del sistema para los diferentes horizontes temporales establecidos.

PUBLICIDAD

De esta forma, el mecanismo de capacidad pretende cubrir, por medio de un procedimiento de concurrencia competitiva convenientemente diseñado, las necesidades de firmeza identificadas, subastando toda la capacidad firme necesaria.

Así, se establecen tres tipos de subasta, la principal tendrá como objetivo contratar la capacidad firme identificada para un determinado horizonte de tiempo, e incluirá un periodo de desfase para que los adjudicatarios cuenten con tiempo suficiente para acometer los proyectos en caso de que correspondan a nuevas inversiones.

PUBLICIDAD

Asimismo, se incluyen subastas de ajuste de carácter anual que permitan resolver los problemas de cobertura que pudieran surgir de forma imprevista.

Finalmente, de forma extraordinaria y para resolver los problemas de cobertura entre el momento de la entrada en vigor de esta orden ministerial y el momento del inicio del periodo de prestación del servicio fijado por la subasta principal, se prevé la celebración de unas subastas transitorias. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de las inundaciones y tormentas en España, en directo: suspenden las clases de varios centros en Almería, Valencia y Murcia

En Olivella (Barcelona), un hombre ha fallecido tras ser arrastrado por el agua mientras se encontraba en su vehículo

Última hora de las inundaciones y tormentas en España, en directo: suspenden las clases de varios centros en Almería, Valencia y Murcia

Sandra Barneda se rompe al consolar a Nacho de Borbón, primo del rey Felipe, en ‘La Isla de las Tentaciones’: “Tienes que ser fuerte, pase lo que pase”

La presentadora no pudo contener la emoción al ver al participante completamente hundido tras las imágenes de Náyades con uno de los solteros

Sandra Barneda se rompe al consolar a Nacho de Borbón, primo del rey Felipe, en ‘La Isla de las Tentaciones’: “Tienes que ser fuerte, pase lo que pase”

Los miles de nuevos drones “espía” del Ejército de Reino Unido con cámaras infrarrojas, sensores y capacidad de “largo alcance”

El Gobierno británico anunció una inversión de hasta 400 millones de libras esterlinas para poner en servicio el AR5 y más de 1.000 drones pequeños

Los miles de nuevos drones “espía” del Ejército de Reino Unido con cámaras infrarrojas, sensores y capacidad de “largo alcance”

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “La gente buena también puede hacerte daño”

La experta señala que las relaciones interpersonales son mucho más complejas y que el cariño no excusa el dolor

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “La gente buena también puede hacerte daño”

Christian Ruiz, cocinero: “Para preparar la auténtica cebolla caramelizada solo necesitas tres ingredientes”

El truco para sacar el máximo partido a la cebolla no tiene que ver con el azúcar, más bien con un rasgo de la personalidad

Christian Ruiz, cocinero: “Para preparar la auténtica cebolla caramelizada solo necesitas tres ingredientes”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los miles de nuevos drones “espía” del Ejército de Reino Unido con cámaras infrarrojas, sensores y capacidad de “largo alcance”

Los miles de nuevos drones “espía” del Ejército de Reino Unido con cámaras infrarrojas, sensores y capacidad de “largo alcance”

La tercera ciudad más poblada de Madrid tiene un serio problema: no encuentra empresa que le suministre una nueva grúa y ha tenido que readmitir a trabajadores que despidió

Marruecos firma un “acuerdo histórico” con Estados Unidos e Israel para celebrar los Acuerdos de Abraham con el que intercambia embajadas con Jerusalén

Qué hacen un agente finés, otro rumano y un griego en Ceuta: “Los operativos de Frontex no son policías, no tramitan expulsiones, solo entrevistan y trazan nacionalidades”

Máximo Sant, experto en automovilismo: “Comprarse un coche seminuevo es la opción más inteligente”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los españoles creen que un puñado de millonarios tiene más poder sobre su vida que Pedro Sánchez: Amancio Ortega y Juan Roig, los empresarios mejor valorados

Los españoles guardan el dinero ‘bajo el colchón’ y les sale caro: seis de cada diez no invierten por miedo a pesar de tener ahorros

Estados Unidos exporta a Europa su presión sobre precios de medicamentos a través de acuerdos confidenciales con la industria

La bajada del petróleo da un respiro, pero la gasolina y el diésel siguen disparados: llenar el depósito ya cuesta más de 100 €

DEPORTES

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

El Málaga quiere su propio ‘efecto Aubameyang’: Anthony Martial, el fichaje boquerón que busca la redención en España

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí