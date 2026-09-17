Eduard Sola, guionista: La mejor forma de honrar a nuestras madres es explicar sus caras B

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Irene Dalmases

Barcelona, 17 sep (EFE).- Nada más pulsar el botón de grabar, el guionista Eduard Sola pide que se le corte si se "enrolla" demasiado, porque tiene tendencia a dejarse ir y enlazar un tema con otro. Con sensación de vértigo, de estar "desnudo" ante el lector, acaba de debutar en la narrativa con 'El nido'.

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En una entrevista con EFE, explica que cuando escribe guiones para celebradas películas como 'Casa en llamas' o para la serie 'Querer' va con una armadura, porque, al final, el texto forma parte de un gran engranaje y no se expone como ahora.

Autor tanto de la versión castellana como de la catalana, publicadas por Ediciones B y La Campana, en 'El nido' narra lo que le ocurre a Sara, una ornitóloga, que acaba de cumplir cincuenta años, cuando al independizarse su hijo menor de la casa familiar decide viajar hasta el delta del Ebro, donde se encuentra su vieja casa de vacaciones.

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"Me cuesta mucho hacer una síntesis, pero diría que es una historia sobre una familia, que aborda, especialmente, la maternidad, el duelo y, de alguna manera, la sexualidad", señala.

Moldeador de personajes femeninos como Montse de 'Casa en llamas' o Miren de 'Querer', no duda en aseverar que crear este tipo de personajes, mujeres maduras, madres, ha sido "algo consciente".

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"Para ser justo, esta maternidad no es placentera, ni perfecta. Creo que es la mejor forma de honrar a nuestras madres. Es una manera de hacerles un homenaje, es explicar sus caras B, D, Z, sus partes oscuras, que tengan tres dimensiones, que no sean puras y castas, como nos han vendido hasta ahora", precisa.

Sobre el hecho de que las familias tengan tanto peso en sus historias, no esquiva que ello se debe a que todo el mundo tiene una y puede sentirse identificado.

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"Es el lugar -prosigue- donde realmente no tenemos máscaras, tiene una condición de indestructible lo que hace que nos permitamos cosas que no haríamos con los amigos".

Eduard Sola, por otra parte, confiesa que es hijo único y que quizá en algunas de sus historias refleja que echa en falta al hermano que no ha tenido.

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En 'El nido', donde toda la zona del delta del Ebro tiene mucho protagonismo, con personajes autóctonos del lugar, como el joven Víctor, considera su autor que los personajes masculinos que ha trazado "tienen los tropos, las carencias y las desgracias de la masculinidad, todos están llenos de taras".

Especialmente, asevera, David, el marido de Sara, que no acaba de saber cómo estar con ella en la vida.

Sin embargo, advierte, "con sus taras, todos ellos son buena gente, no han venido al mundo a hacer daño y mucho menos a hacérselo a Sara, por quien se dejarían cortar una mano".

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A pesar de que al iniciar la entrevista haya afirmado que había sufrido "mucho" en el proceso de escritura y que si terminó la novela fue porque ya se había comprometido con sus editoras Ana Caballero y Mireia Lite, Eduard Sola deja caer que, como ha pasado un tiempo, ya está pensando en otra y en darle forma.

Asimismo, no ha interrumpido su trabajo como guionista y, aunque no puede decir mucho, sí desliza que la segunda parte de 'Casa en llamas', 'Casa en cenizas', se rodará pronto, dirigida, de nuevo, por Dani de la Orden.

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"Nos prometimos, cuando Dani hizo la absoluta locura de decir que haríamos una segunda parte, que tenía que ser igual o mejor que la primera. Y, yo, a día de hoy, pienso que tenemos una película igual o mejor, aunque ahora hay que rodar, hacer el montaje y luego ya diré", apunta.

Respecto a los actores, no avanza ningún nombre pero sí que la protagonista será la misma familia.

Ahonda que si ha sucedido un "milagro" con 'Casa en llamas' es porque detrás y delante hay unos nombres y unos apellidos, desde Dani de la Orden, dirigiendo, hasta los propios actores, que, dice, "son una lotería que nos han tocado a nosotros, porque lo hacen muy bien".

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A su juicio, si el guión ha sido muy celebrado es porque todos ellos "lo han interpretado muy bien, porque con malos actores un buen guión puede acabar pareciendo una mierda".

En cuanto a si piensa en convertir en película su primera novela, no obvia que él todo lo ve en imágenes y que si alguien se anima, bromea, "ya nos pelearemos con el director".

Por otra parte, está a punto de estrenar como guionista 'Veredicto', una serie en Movistar, de tres capítulos, sobre un jurado popular. EFE

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