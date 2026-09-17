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Ceuta tendrá protagonismo en el Foro La Toja, que este año premia a Rebelo de Sousa

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Madrid, 17 sep (EFE).- El Foro La Toja celebrará del 1 al 3 de octubre una edición marcada en gran parte por la situación en Ceuta, volverá a contar con un diálogo político entre los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy, y premiará al expresidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa.

La octava edición de este foro, que se desarrollará con el epígrafe "Un mundo en desorden", ha sido presentada este jueves en Madrid por el presidente del Grupo Hotusa y de la Fundación La Toja, Amancio López Seijas; el presidente del Comité Organizador, Carlos López Blanco, y la directora del Foro y exsecretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro.

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Una presentación en la que han desvelado que este año su premio anual (que lleva el nombre de Josep Piqué en homenaje al que fuera ministro e impulsor de este foro) se ha decidido otorgar a Rebelo de Sousa.

La previsión es que sea el rey quien, como es habitual, haga entrega de esa distinción en la apertura del evento.

Los organizadores del foro han informado de que no está descartada la presencia del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y sí está confirmado que asistirán el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el titular de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.

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En la jornada de clausura intervendrá el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En la edición del año pasado, por motivos de agenda, no hubo un diálogo ya habitual entre González y Rajoy, pero en esta ocasión volverán a mantener una conversación con el epígrafe "Dos miradas sobre España" en el que, a la espera de conocer la fecha de las próximas elecciones generales, analizarán la situación política y económica de España.

Un análisis en el que es previsible que el momento que está viviendo Ceuta protagonice gran parte del mismo, como también estará presente este asunto en otras intervenciones, entre ellas la conversación específica sobre Ceuta y sobre las relaciones con Marruecos entre dos exsecretarios de Estado de Asuntos Exteriores, uno del PSOE, Bernardino León, y otro del PP, Ildefonso Castro.

Es también habitual que haya una mesa redonda de presidentes autonómicos, y en esta edición asistirán el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Entre otros participantes en diversas mesas del foro, estarán el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores Josep Borrell; la líder de la oposición democrática en Bielorrusia, Svetlana Tijanovskaya, y, a un mes de la cumbre iberoamericana que albergará Madrid, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand. EFE

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