Ceuta niega haber recibido una propuesta del Gobierno para trasladar 500 niñas a península

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Ceuta, 17 sep (EFE).- El Ejecutivo de Ceuta ha negado este jueves haber recibido una "propuesta" del Gobierno central para trasladar 500 niñas a la península de las que entraron ilegalmente a finales de julio y que están consideradas como colectivos vulnerables.

Según han dicho a EFE fuentes de la Consejería de Presidencia y Gobernación del Gobierno ceutí, que tiene las competencias en el Área de Menores, la ciudad autónoma recibió un correo remitido por la directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia a la jefa del Área de Menores, María Antonia Palomo, y no "contenía ninguna propuesta formal" dirigida al Gobierno de Ceuta.

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El Ministerio se "limitaba a informar" del ofrecimiento de la Fundación EN-GLOBA, que había planteado la posibilidad de poner en marcha una Unidad de Traslados a la Península para facilitar la acogida de menores en centros de esta entidad. EFE