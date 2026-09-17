Castilla y León explorará "al máximo" acuerdos para repatriar a 164 menores ya tutelados

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Valladolid, 17 sep (EFE).- La Junta de Castilla y León explorará "al máximo" la vía de alcanzar acuerdos bilaterales con países extranjeros para agilizar la repatriación de los 164 menores extranjeros no acompañados que tutela en la actualidad, bajo la premisa introducida esta legislatura de que "están mejor con sus padres".

La Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales dirigida por Carlos Pollán (Vox) ha explicado a EFE que la postura del Gobierno de coalición (PP-Vox) es "invariable y mantiene la oposición a cualquier reparto" de menores, bajo el argumento de que su capacidad de acogida lleva "meses sobrepasada y colapsada".

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En concreto, con las 130 plazas de que dispone Castilla y León para la acogida de menores bajo su tutela, la Junta considera que existe una "sobreocupación" del 26 por ciento.

Estas cifras se sitúan por debajo de las más de 800 plazas que la nueva normativa estatal vincula a Castilla y León para responder al mecanismo de acogida y distribución de menores entre las diferentes autonomías, contra la que la Junta ha anunciado ya recursos judiciales.

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En este sentido, la Consejería ha asegurado que su intención es impugnar judicialmente "todos y cada uno de los expedientes individuales que no finalicen con el retorno de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen".

Entiende el departamento que dirige Pollán que se trata de la "única opción respetuosa con la Justicia y con el mencionado interés del menor".

Preguntado por este nuevo escenario y por el hecho de que Castilla y León deje atrás las palabras pronunciadas habitualmente por miembros de la Junta de que esta Comunidad es una "tierra de acogida", el portavoz del Ejecutivo, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha apelado a la llegada de inmigrantes y al incremento de cotizantes a la Seguridad Social "mes tras mes" hasta máximos históricos como signo de que sigue siendo una tierra de acogida.

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Sin embargo, en el caso de los menores ha reconocido que es el Gobierno de coalición en su conjunto el que mantiene que los menores extranjeros no acompañados están mejor "con sus padres" que atendidos por los Servicios Sociales de la Comunidad y, en este sentido, ha indicado que "si hay alguna posibilidad de que vuelvan a sus hogares" seguirán "todos los cauces" para que así sea.

Preguntado por si consultarán a los propios menores sobre su preferencia, Carriedo ha indicado que analizarán "caso por caso" de forma "individualizada", pero ha insistido en que el parecer general es que están mejor con sus familias en los países de origen, que no ha podido detallar al no contar con esos datos y desconocer si puede aportarlos para preservar la protección de datos.

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Sobre los acuerdos con países extranjeros para promover repatriaciones de menores, el portavoz de la Junta no ha contestado a si ya se ha alcanzado alguno en este sentido en el pasado, mientras que ha asegurado que informarán solo cuando, en esta nueva etapa, se formalice alguno, por "respeto institucional" a los países en cuestión.

Carriedo ha afirmado que "ahora es más necesario que nunca" porque hay en España "un gobierno que no es capaz de actuar en esta materia" y deja a las autonomías y los ayuntamientos que resuelvan la situación.

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Sobre la crisis vivida en Ceuta en las últimas semanas, la Consejería ha insistido en que el Gobierno central "no ha ejercido correctamente su competencia exclusiva", al entender que debía haber resuelto un expediente individualizado de retorno y reunificación.

Es por este motivo por el que la Junta entiende que "carece de fundamento trasladar a menores a otra Comunidad autónoma (desde Ceuta) para que esta asuma las consecuencias de una competencia estatal todavía no ejercida o no concluida", según la respuesta escrita enviada por este departamento.

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El departamento de Pollán plantea igualmente que Marruecos, ha sido calificado por el Consejo de Europa y por el Parlamento Europeo como "país seguro a todos los efectos", a la vez que ha manifestado "su interés en la devolución y retorno de todos los extranjeros, incluidos los menores".EFE

(foto)