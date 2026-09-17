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Aviso general de Es-alert en Ibiza y Formentera por lluvias y rachas de viento intensas

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Ibiza, 17 sep (EFE).- Protección Civil ha enviado este jueves, a las 13:24 horas, una alerta generalizada por el sistema Es-alert a los teléfonos móviles de Ibiza y Formentera para pedir máxima precaución por lluvias intensas y fuertes rachas de viento.

El aviso pide evitar desplazamientos y actividades en el exterior, y que las personas no se acerquen a torrentes, rieras ni zonas inundables y que eviten zonas bajas y subterráneas.

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También recomienda subir a plantas superiores en el caso de que entre agua en los bajos de los inmuebles. EFE

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