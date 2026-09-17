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Alto cargo de la OTAN lamenta la "incomprensión" de muchos aliados ante la amenaza del Sahel, donde habrá que intervenir

17/09/2026 El representante especial de la OTAN para la vecinidad sur, Javier Colomina, durante la III edición de 'Diálogos para la Seguridad', en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), a 17 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Organizado por El País, este foro de debate ha sido diseñado como un espacio de reflexión estratégica para analizar los desafíos geopolíticos, la defensa global y la autonomía de Europa en un entorno internacional inestable POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
17/09/2026 El representante especial de la OTAN para la vecinidad sur, Javier Colomina, durante la III edición de 'Diálogos para la Seguridad', en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), a 17 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Organizado por El País, este foro de debate ha sido diseñado como un espacio de reflexión estratégica para analizar los desafíos geopolíticos, la defensa global y la autonomía de Europa en un entorno internacional inestable POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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El representante especial de la OTAN para la Vecindad Sur, Javier Colomina, ha lamentado que muchos aliados, en particular del norte de Europa, no comprenden la amenaza que plantea el Sahel, región convertida en el epicentro del terrorismo mundial y donde confluyen "todos los tráficos ilícitos", al tiempo que se ha mostrado convencido de que antes o después la Alianza tendrá que incrementar su presencia e intervenir de algún modo.

Durante su intervención en los 'Diálogos para la Seguridad' organizado por el diario 'El País' en la sede del CESEDEN en Madrid, Colomina ha reconocido la dificultad de llamar la atención entre los aliados sobre la situación en el Sahel y la amenaza que plantea para el flanco sur "no solo por la migración irregular" sino por todos los tráficos ilícitos que concluyen con el terrorismo yihadista.

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"Hay todavía bastante incomprensión en muchos de los países europeos, mucha más honestamente de la que los países del sur tenemos en relación con los retos securitarios que están en el norte", ha señalado, admitiendo que le cuesta mantener la cuestión sobre la mesa porque para los países de la Alianza y de la UE hay cuestiones "más urgentes" y "más prioritarias", especialmente el conflicto en Ucrania.

Sin embargo, mientras que esta guerra tendrá un final en algún momento con un acuerdo más o menos favorable a los intereses de Kiev, ha afirmado que es "prácticamente imposible imaginar el final de los problemas que vemos en el Sahel, que son problemas que además van a más, que cada año que pasa son más complejos".

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En este sentido, ha resaltado que Malí, Burkina Faso y Níger son "Estados fallidos" gobernados por juntas militares que no tienen control sobre el territorio y viven bunkerizadas en las capitales con protección de Rusia y sus mercenarios, dejando un vacío que aprovechan no solo los yihadistas sino las mafias. "Todos los tráficos ilícitos se concentran hoy en día en su peor versión en el Sahel, porque no hay control territorial", ha resumido.

PRESENCIA DE RUSA Y DE CHINA

A esto hay que sumar la presencia rusa, que no ha hecho sino empeorar la situación, según Colomina, y la incipiente presencia de China, en este caso más en el plano económico y político, financiando las grandes obras de infraestructuras en estos países, facilitadas ambas ante el retroceso europeo en la región.

"Si realmente nosotros queremos jugar un papel estabilizador en la región y queremos que China no lo juegue tanto, tenemos que ir a la región con armas e instrumentos similares, ya sean con créditos muy blandos o con donaciones, con presencia de todo tipo y condición", ha defendido, incidiendo en que "solo algunos de los países europeos" están tratando de hacerlo.

Por todo ello, Colomina se ha mostrado convencido de que, "a fin de cuentas, no va a quedar otra con el paso de los años y tendremos que ir incrementando nuestra presencia y contribución a la estabilidad en la región", para lo que ha reconocido que la cooperación con la UE es fundamental.

Tal y como ha recordado, "la OTAN funciona solo por unanimidad, la Unión Europea, en gran medida, también" por lo que hace falta "compromiso político".

"Y a día de hoy, con todo lo que está ocurriendo y con las prioridades (...) que tienen todas las capitales europeas y que, por tanto, son las que tiene la OTAN (...) sería muy difícil lanzar algo que realmente tenga un impacto como, por ejemplo, el que tuvo la misión en Irak", ha admitido Colomina, en referencia a la misión de entrenamiento de las fuerzas iraquíes, que "ha sido una misión enormemente exitosa y que podría ser un modelo".

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