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2-0. Messi aporta su centésimo gol con Inter Miami a la conquista de la Campeones Cup

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Hugo Barcia

Miami (EE.UU.), 16 sep (EFE).- Messi y siempre Messi. Pasan los entrenadores por el banquillo del Inter Miami, pero la fórmula del éxito es la misma: que Lionel Messi esté de dulce. Esta vez fue el turno de Cristian 'Kily' González de saborear la gloria en su estreno, en el que el astro argentino firmó un gol y una asistencia para conquistar con un 2-0 la Campeones Cup frente a Cruz Azul.

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Es el primer título de la temporada para Inter Miami y el cuarto de Messi con la camiseta rosa. Sin embargo, todavía falta el más importante: la Copa de Campeones de la Concacaf, donde el equipo de Miami suma decepción tras decepción.

Este miércoles, no obstante, dio un aliento gigante a su moral tras derrotar a Cruz Azul mexicano, que llegó a la Campeones Cup como ganador del Clausura de la Liga MX y del Campeón de Campeones.

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Un gol de Messi en la primera mitad, el número 100 con la camiseta del Inter Miami, y otro del mediocentro brasileño Casemiro a falta de diez minutos, a saque de esquina ejecutado por el argentino, sellaron el triunfo y firmaron el debut soñado del 'Kily' González.

Los primeros minutos fueron de mayor control de Cruz Azul, pero sin peligro más allá de dos disparos desde el interior del área que el guardameta del Inter Miami paró sin gran dificultad.

El conjunto mexicano dominaba el balón y los locales no lograban entrar en el partido, ante lo que Messi decidió caer a la banda derecha. Sin embargo, no lo hizo en busca de nuevos espacios, sino para charlar casi medio minuto con González y encontrar soluciones.

Secretos al margen sobre lo conversado, lo cierto es que el Inter Miami se adelantó casi de inmediato. Fue Messi, ¿quién si no?, el que inauguró la era González con el que fue su tanto número 100 con 'Las Garzas'.

El astro argentino llegó desde atrás para rematar de cabeza dentro del área pequeña un centro de Suárez desde la derecha y anotó el único tanto de una primera mitad sin mucha historia.

Solo otra combinación entre los dos 'ex' del Barcelona estuvo a punto de cambiar el marcador, pero Willer Ditta estuvo atento para sacar entre los palos una vaselina del uruguayo a pase de Messi.

Mientras, Jordi Alba, socio habitual de ambos que se retiró el año pasado en las filas del Inter Miami, seguía el partido desde la grada.

Los cambios que introdujo Huiqui al descanso, quitando a Jesús Orozco y a Carlos Rotondi, buscaron consolidar la banda izquierda de Cruz Azul. No obstante, las arrancadas de Messi continuaron siendo el principal estímulo de una grada mucho más vacía de lo que se espera de un partido por un título, y repleta de camisetas del Cruz Azul.

En una de esas jugadas el argentino anotó, pero el banderín del asistente anuló la jugada. Poco después, un esprint de los de antaño dejó atrás a dos rivales, pero el tercero le quitó el balón cuando ya se intuía un tanto memorable.

Una nueva ronda de cambios pareció despertar definitivamente al conjunto mexicano a la hora de partido, cuando un remate de Gabriel Fernández a centro de Alan Mozo -ambos recién ingresados desde el banqullo- acabó con el balón estrellándose en el palo.

Ahí fue donde jugó un papel estelar Casemiro, el fichaje de lujo del Inter Miami en el último verano, sacando por alto cada balón centrado por los jugadores de Cruz Azul.

El brasileño, que destacó a su llegada la felicidad que le brindaba compartir vestuario con Messi, culminó su actuación con el tanto que selló el triunfo del Inter Miami, empujando a la red un balón de córner lanzado por el argentino a menos de diez minutos para el final.

La fiesta fue completa en Miami, que volvió a celebrar un título, y se brindó una alegría en medio de un año duro a nivel de resultados, que solo resolvería la segunda MLS Cup consecutiva.

La Campeones Cup es el cuarto título de Messi con la camiseta rosa, tras la Leagues Cup 2023, el Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup 2025.EFE

- Ficha técnica:

2. Inter Miami: Dayne St.Clair; Facundo Mura (Gonzalo Luján m.77), Casemiro, Fricio Caicedo (Micael, m.70); Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Matías Galarza (Alexander Shaw, m.62); Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame (Sergio Reguilón, m.70).

Entrenador: Cristian González.

0. Cruz Azul: Kevin Mier; Jeremy Márquez (Alan Mozo, m.63), Willer Ditta, Amaury García (Christian Ebere, m.80), Jesús Orozco (Gonzalo Piovi, m.46), Carlos Rotondi (Omar Campos, m.46); José Paradela, Erik Lira (Gabriel Fernández, m.63), Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez.

Entrenador: Joel Huiqui.

Goles: 1-0, m.24: Lionel Messi. 2-0, m.81: Casemiro.

Árbitro: Keylor Herrera, de Costa Rica. Amonestó a Matías Galarza y a Alexander Shaw, del Inter Miami, y a Willer Ditta y Gabriel Fernández, del Cruz Azul.

Incidencias: Partido de la final de la Campeones Cup jugado en el Nu Stadium de Miami (Florida). EFE

(foto)

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