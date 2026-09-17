2-0. Inter Miami alza la Campeones Cup con gol 100 de Messi y uno de Casemiro

Miami (EE.UU.), 16 sep (EFE).- Inter Miami conquistó este miércoles la Campeones Cup al derrotar a Cruz Azul por 2-0 en el Nu Stadium de Miami con gol y asistencia de Lionel Messi, en coincidencia con el debut del entrenador argentino Cristian 'Kily' González.
El tanto de Messi en la primera mitad, de cabeza a centro de Luis Suárez, fue el número cien del argentino con Inter Miami, club al que llegó en el verano de 2023 procedente del Paris Saint-Germain.
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Cruz Azul fue precisamente su primera víctima en su debut.
El mediocentro brasileño Casemiro selló el triunfo a falta de diez minutos cuando remató a la red un saque de esquina lanzado por el argentino.
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La victoria en la Campeones Cup brinda al Inter Miami su primer título de la temporada y ofrece un respiro para una plantilla que estaba llamada a dominar el continente y no ha dado con la tecla en lo que va de año.
Es el cuarto título de Messi con la camiseta rosa, después de la Leagues Cup 2023, el Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup 2025. EFE
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(foto)
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