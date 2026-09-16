PSOE celebra la aprobación de ayudas a Ceuta y las reformas sobre dependencia y discapacidad: "Gobernamos para la gente"

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El Partido Socialista ha celebrado que el Congreso de los Diputados haya convalidado este miércoles el Real Decreto-ley de apoyo a Ceuta y haya dado luz verde a las reformas de las leyes de dependencia y discapacidad. "Dos avances que hablan de lo mismo: gobernar para resolver problemas y mejorar la vida de la gente".

"El Gobierno estuvo con Ceuta desde el primer momento", han incidido en un comunicado difundido por la formación socialista, en el que han insistido en "el decreto convalidado hoy moviliza 309 millones de euros, una inyección equivalente al 16% del PIB anual de Ceuta" con el objetivo de " reforzar los servicios públicos, la seguridad y la acogida y apoyar a trabajadores, autónomos y empresas".

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Los socialistas han insistido en que el Ejecutivo ha destinado 430 millones para "el refuerzo" y "financiación" de servicios públicos "y otros 70 millones a infraestructuras". "El Gobierno gobierna: aporta recursos, coordina administraciones y ofrece soluciones", ha defendido.

REFORMA DE LAS LEYES DE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD

El PSOE ha calificado de "histórica" la reforma de las normativas sobre dependencia y discapacidad por ampliar "derechos, servicios y prestaciones", "reduce burocracia e incorpora nuevas herramientas tecnológicas".

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También se fija una financiación estatal del 50% y el mayor incremento de recursos "de la historia", según sostienen desde el partido, "con 6.200 millones adicionales para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027".

"Más recursos para reducir las listas de espera y preparar nuestro sistema de cuidados para una sociedad que cada vez va a necesitarlo más", han añadido.

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Por último, se han congratulado por las 77 iniciativas legislativas que han salido adelante en el Congreso "frente a quienes llevan tres años diciendo que no se puede gobernar". "Gobernamos por y para la gente. Para solucionar problemas. Para ampliar derechos. Para mejorar vidas. Para lo que de verdad importa", han concluido.