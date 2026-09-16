PP y Junts evitan aclarar su voto y dejan el paquete de ayudas a Ceuta en el aire

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Madrid, 16 sep (EFE).- La convalidación del real decreto ley de medidas de apoyo a Ceuta, que incluye la movilización de 309 millones de euros, se mantiene en el aire a la espera de la votación, ya que tanto PP como Junts han evitado aclarar el sentido de su voto a lo largo del debate.

El diputado del PP José Vicente Marí Bosó ha tachado el decreto de "propaganda" porque "falta la principal medida que quieren los ceutíes, que es volver a la normalidad" y que el Gobierno les garantice su seguridad.

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"No pueden tapar su incompetencia con dinero", ha añadido, para asegurar que el decreto contiene medidas "mal diseñadas" y "el mismo dinero" que ya se había anunciado "empaquetado" de otra forma, aunque no ha aclarado qué votará su formación.

Tampoco el diputado de Junts Josep María Cruset ha aclarado el sentido de su voto, pero ha acusado al Gobierno de elaborar un decreto con "cientos de millones de euros para tapar su incapacidad", además de que ha calificado las medidas de "factura de un fracaso político".

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"Los errores de la política migratoria del Estado" no pueden acabar afectando a Cataluña, ha advertido el diputado, al tiempo que ha reprochado al Ejecutivo que continúe sin asumir la responsabilidad política de la crisis.

Por el momento, el decreto cuenta con el apoyo asegurado de los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, así como los de Bildu, PNV, Podemos y Coalición Canaria, junto con el rechazo claro de Vox, cuyo diputado, José María Figaredo, ha criticado que incluye pocas medidas y no prevé devolver los inmigrantes a Marruecos, que a su juicio es la única vía para resolver la crisis.

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Bildu ha anunciado el apoyo a este decreto "por sentido común y solidaridad", aunque su portavoz Jon Iñárritu ha remarcado que incluye medidas "que no son acertadas", y ha hecho hincapié en que el Gobierno no pudo gestionar esta crisis "peor", con "miles de personas sin solución de acogida, funcionarios y voluntarios desbordados y vecinos tensionados".

También el PNV votará a favor del decreto porque "Ceuta necesita una respuesta extraordinaria" y esos millones "son esenciales", pero su diputada Idoia Sagastizabal ha pedido al Ejecutivo "rapidez, transparencia y sencillez en la gestión" de las ayudas, para que no haya retrasos y "nadie se quede atrás".

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Podemos ha mostrado su apoyo al decreto, aunque su diputada Martina Velarde ha lamentado que en él se hable mucho de empresas, de ayudas y de bonificaciones, pero "poco de la clase trabajadora, que es quien sostiene la ciudad".

Por su parte, la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido ha asegurado que va a apoyar el decreto, pero ha reconocido que no sabe si va a ser suficiente y si las medidas incluidas se van a mantener el tiempo necesario, además de que ha remarcado que no se puede permitir que los ceutíes sigan viviendo así.

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El real decreto ley incluye medidas para movilizar 309 millones de euros en lo que queda de año, sobre todo para menores y atención humanitaria (118 millones), seguridad (90 millones) y ayudas a empresas y trabajadores (80 millones), incluidas ayudas directas para autónomos y empresas y medidas laborales. EFE