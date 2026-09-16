Espana agencias

PP y Junts evitan aclarar su voto y dejan el paquete de ayudas a Ceuta en el aire

Guardar

Madrid, 16 sep (EFE).- La convalidación del real decreto ley de medidas de apoyo a Ceuta, que incluye la movilización de 309 millones de euros, se mantiene en el aire a la espera de la votación, ya que tanto PP como Junts han evitado aclarar el sentido de su voto a lo largo del debate.

El diputado del PP José Vicente Marí Bosó ha tachado el decreto de "propaganda" porque "falta la principal medida que quieren los ceutíes, que es volver a la normalidad" y que el Gobierno les garantice su seguridad.

PUBLICIDAD

"No pueden tapar su incompetencia con dinero", ha añadido, para asegurar que el decreto contiene medidas "mal diseñadas" y "el mismo dinero" que ya se había anunciado "empaquetado" de otra forma, aunque no ha aclarado qué votará su formación.

Tampoco el diputado de Junts Josep María Cruset ha aclarado el sentido de su voto, pero ha acusado al Gobierno de elaborar un decreto con "cientos de millones de euros para tapar su incapacidad", además de que ha calificado las medidas de "factura de un fracaso político".

PUBLICIDAD

"Los errores de la política migratoria del Estado" no pueden acabar afectando a Cataluña, ha advertido el diputado, al tiempo que ha reprochado al Ejecutivo que continúe sin asumir la responsabilidad política de la crisis.

Por el momento, el decreto cuenta con el apoyo asegurado de los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, así como los de Bildu, PNV, Podemos y Coalición Canaria, junto con el rechazo claro de Vox, cuyo diputado, José María Figaredo, ha criticado que incluye pocas medidas y no prevé devolver los inmigrantes a Marruecos, que a su juicio es la única vía para resolver la crisis.

Bildu ha anunciado el apoyo a este decreto "por sentido común y solidaridad", aunque su portavoz Jon Iñárritu ha remarcado que incluye medidas "que no son acertadas", y ha hecho hincapié en que el Gobierno no pudo gestionar esta crisis "peor", con "miles de personas sin solución de acogida, funcionarios y voluntarios desbordados y vecinos tensionados".

También el PNV votará a favor del decreto porque "Ceuta necesita una respuesta extraordinaria" y esos millones "son esenciales", pero su diputada Idoia Sagastizabal ha pedido al Ejecutivo "rapidez, transparencia y sencillez en la gestión" de las ayudas, para que no haya retrasos y "nadie se quede atrás".

Podemos ha mostrado su apoyo al decreto, aunque su diputada Martina Velarde ha lamentado que en él se hable mucho de empresas, de ayudas y de bonificaciones, pero "poco de la clase trabajadora, que es quien sostiene la ciudad".

Por su parte, la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido ha asegurado que va a apoyar el decreto, pero ha reconocido que no sabe si va a ser suficiente y si las medidas incluidas se van a mantener el tiempo necesario, además de que ha remarcado que no se puede permitir que los ceutíes sigan viviendo así.

El real decreto ley incluye medidas para movilizar 309 millones de euros en lo que queda de año, sobre todo para menores y atención humanitaria (118 millones), seguridad (90 millones) y ayudas a empresas y trabajadores (80 millones), incluidas ayudas directas para autónomos y empresas y medidas laborales. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gabriel pide el despido de Tasio y Beatriz intenta asesinar a Begoña: avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 17 de septiembre

La ficción de Antena 3 pone al límite a la directiva de Perfumerías De la Reina y la relación de Begoña y Gabriel

Gabriel pide el despido de Tasio y Beatriz intenta asesinar a Begoña: avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 17 de septiembre

Renfe tendrá que pagar 500 euros a una viajera por el “sufrimiento emocional” y la “angustia” que le generó el retraso de 187 minutos de su tren

La Audiencia Provincial de Álava considera que la pasajera sufrió una afectación que fue “mucho más allá de las simples molestias” al temer perder el tren de conexión que había comprado hasta Córdoba

Renfe tendrá que pagar 500 euros a una viajera por el “sufrimiento emocional” y la “angustia” que le generó el retraso de 187 minutos de su tren

Vídeo | Un comerciante de Murcia recibe un disparo en el ojo durante un asalto: la Policía Nacional busca al agresor tras darse a la fuga

La víctima, de 52 años y propietaria de una tienda de alimentación, fue trasladada al Hospital Reina Sofía

Vídeo | Un comerciante de Murcia recibe un disparo en el ojo durante un asalto: la Policía Nacional busca al agresor tras darse a la fuga

Detienen a una mujer de 47 años en Requena (Valencia) por matar a puñaladas a un hombre por un posible caso de extorsión

La víctima de 51 años murió tras el ataque que tuvo lugar el pasado sábado 12 de septiembre

Detienen a una mujer de 47 años en Requena (Valencia) por matar a puñaladas a un hombre por un posible caso de extorsión

Ayuso recurre ante el Supremo el decreto que prorroga el reparto “forzoso” de menores migrantes no acompañados

Ya son seis los procesos judiciales que mantiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid en este ámbito

Ayuso recurre ante el Supremo el decreto que prorroga el reparto “forzoso” de menores migrantes no acompañados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Renfe tendrá que pagar 500 euros a una viajera por el “sufrimiento emocional” y la “angustia” que le generó el retraso de 187 minutos de su tren

Renfe tendrá que pagar 500 euros a una viajera por el “sufrimiento emocional” y la “angustia” que le generó el retraso de 187 minutos de su tren

Los eurodiputados no consiguen un acuerdo para condenar la crisis en Ceuta: hay siete propuestas y 84 enmiendas porque el PP quiere colar más críticas al Gobierno

La jueza Tardón cita a declarar a Vivas y al exjefe de gabinete del delegado del Gobierno de Ceuta para esclarecer qué se sabía antes de la entrada masiva de migrantes

La Audiencia de Badajoz concreta el alcance de la condena a David Sánchez: perderá su plaza en la Diputación y no podrá acceder a otro puesto electivo o discrecional

La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez pide personarse en el ‘caso Leire Díez’ tras conocer contactos con un clan de Badajoz para “apartarla” y “destruir” la causa

ECONOMÍA

Las herencias de viviendas baten récord: una de cada cuatro cambia de dueño por fallecimiento y la cifra irá a más

Las herencias de viviendas baten récord: una de cada cuatro cambia de dueño por fallecimiento y la cifra irá a más

Las gasolineras más baratas de España: Sevilla y Valencia lideran los precios más bajos con hasta 4 euros de diferencia por depósito entre provincias

María Cristina Clemente, abogada y notaria, sobre las herencias: “Pese a que tengas la pareja de hecho formalizada e inscrita, no tienes derecho”

Securitas Direct tiene un año para cambiar todas sus placas en los edificios y debe pagar una sanción de 100.000 euros

La subida del diésel borra el efecto del descuento y alcanza ya los 1,88 euros por litro, el mismo nivel que antes de ampliar la rebaja a 20 céntimos

DEPORTES

Muere a los 26 años el hijo de Nacho Novo, exfutbolista gallego: “Nada en mi vida podría haberme preparado para escribir este mensaje”

Muere a los 26 años el hijo de Nacho Novo, exfutbolista gallego: “Nada en mi vida podría haberme preparado para escribir este mensaje”

Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, suelta la bomba: “Vuelvo al circuito, pero no puedo decir con quién”

Vinícius, Mbappé y Konate ‘cortan’ el mensaje de apoyo a Ceuta de sus camisetas y se lo quitan antes que el resto de jugadores del Real Madrid

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Zverev, la figura del tenis en 2026 que ha aprovechado las lesiones de Sinner y Alcaraz y se hizo fuerte gracias a una conversación con Nadal