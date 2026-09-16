Nace una campaña para que 28.000 centros educativos se comprometan con la acción climática

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Madrid, 16 sep (EFE).- Un grupo de docentes preocupados por la emergencia climática ha presentado la iniciativa '28.000 por el clima' que pretende involucrar a todos los centros educativos para que se comprometan a impulsar buenas acciones por el clima: como el reciclaje en las aulas o comedores con hábitos saludables.

La iniciativa del colectivo de docentes 'Teachers For Future Spain' ha sido apoyado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y su objetivo es promover hábitos sostenibles, reforzar la conciencia ambiental y convertir a la comunidad educativa en agente activo frente al cambio climático.

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Para facilitar la participación de los centros se ha creado una guía que ofrece herramientas aplicables a las distintas etapas educativas para favorecer cambios de hábitos duraderos, dentro y fuera de las aulas.

La guía propone seis líneas de actuación que los centros pueden adaptar y desarrollar de forma progresiva: Recreos Residuos Cero (para reducir los desechos y favorecer envases reutilizables), los Ecocomedores (centrados en una alimentación saludable, sostenible y de proximidad, una movilidad escolar activa y autónoma, y la denominada 'Ecoauditoría' (para diagnosticar consumos y planificar mejoras).

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Pretenden la "renaturalización de los centros y del currículo" y convertir el entorno próximo al colegio en un espacio de aprendizaje, de servicio y de participación comunitaria.

La meta de los 28.000 toma como referencia la extensión del sistema educativo español: 28.710 centros no universitarios de régimen general. Cada centro podrá sumarse mediante las propuestas que mejor se adapten a su realidad y compartir sus experiencias para incorporarse al mapa de '28.000 por el clima', señala el Ministerio de Educación en una nota de prensa.

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El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha recalcado que son los docentes "quienes convierten los principios en experiencias reales de aprendizaje, quienes pueden transformar un huerto en un aula, una salida por el barrio en un proyecto educativo o una pregunta del alumnado en el comienzo de una investigación".

"Educar frente al cambio climático es explicar sus causas y sus consecuencias, y es también enseñar a actuar, a tomar decisiones con fundamento y a entender que lo que hacemos tiene efectos sobre el planeta y sobre las personas", ha señalado.EFE

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