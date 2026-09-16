Los dueños del Tottenham invierten 140 millones de euros en el club

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Londres, 16 sep (EFE).- La familia Lewis, propietaria principal del Tottenham Hotspur, ha invertido 120 millones de libras más (140 millones de euros) en el club, informaron medios británicos.

Esta es la tercera inyección de dinero que los Lewis han hecho en el último año, y la más importante hasta el momento, después de ingresar 116 millones de euros en octubre de 2025 y otros 116 millones en junio de este año.

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Los 'Spurs' han tenido un movido mercado de fichajes en el que han gastado alrededor de 400 millones de euros, además de haberse comprometido a pagar 70 millones por Omar Marmoush el verano que viene, cuando tengan que ejecutar la opción de compra obligatoria por el jugador egipcio, en estos momentos cedido por el Manchester City.

Para sufragar estos gastos, el equipo londinense ha vendido a jugadores por valor de 164 millones de euros.

En lo económico, puede ser una temporada complicada porque el equipo no juega en competición europea después de que el año pasado acabara en decimoséptima posición en la Premier League.

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El curso pasado sí recibieron un buen espaldarazo financiero en la Liga de Campeones al pasar la fase de grupos entre los ocho primeros, aunque fueron eliminados en el primer cruce por el Atlético de Madrid.

A la hora de realizar esta operación, la familia Lewis ha comprado acciones de ENIC, la compañía que suma el 88,3 % de la propiedad del Tottenahm Hotspur. EFE

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