Las víctimas de neumática rescatada en Lanzarote son trece según los supervivientes

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Las Palmas de Gran Canaria, 16 sep (EFE).- El saldo de víctimas de la neumática rescatada esta madrugada por Salvamento Marítimo a 130 kilómetros al nordeste de Lanzarote puede elevarse a trece, ya que los supervivientes alertan de que hay diez compañeros que desaparecieron en el mar, añadidos a los tres cuerpos recuperados.

Dos fuentes de los servicios de emergencia en el muelle de Arrecife (Lanzarote) han confirmado a EFE que los supervivientes aseguran que llevaban cinco días en el mar, los últimos sin agua, y que el número total de ocupantes de la lancha se acercaba a ochenta.

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En concreto, precisan que echan en falta a diez personas.

Las 65 personas puestas a salvo por las embarcaciones de rescate Salvamar Ácrux y Salvamar Al Nair llegaron a tierra en condiciones muy precarias, hasta el punto de que fue necesario hospitalizar a 17, algunos en estado grave, según detalla el 112.

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La mayoría sufría hipotermia, situación que concuerda con el hecho de que parte del pasaje de la lancha cayó al agua cuando se acercaban los barcos de rescate, según ha informado Salvamento.

De hecho, personal de emergencia en el muelle de Arrecife con experiencia en muchos rescates ha confesado a EFE que esta ha sido una de las asistencias más duras que recuerdan hasta la fecha.

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La ONG Caminando Fronteras ya había alertado que, según las familias, el número de personas que había salido en esa lancha desde Tan Tan (Marruecos) hacia Canarias era de 82.

Y esa misma cifra fue la que inicialmente facilitó Salvamento Marítimo a la llegada de sus embarcaciones a Lanzarote: 78 supervivientes en las salvamares, uno evacuado a un hospital de Gran Canaria en helicóptero en estado crítico y tres cadáveres.

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A primera hora de la tarde, la sociedad estatal corrigió el recuento definitivo, para precisar que se trataba de 65 supervivientes (incluido el evacuado en helicóptero) y tres personas sin vida (dos hombres y una mujer).

Los 65 que han llegado con vida a tierra son 56 hombres y nueve mujeres, entre ellos nueve menores de dad (siete niños y dos niñas).

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Esta es la tercera gran tragedia que se reporta en lo que va de septiembre en la Ruta Canaria de la inmigración, considerada por Naciones Unidas como una de las más peligrosas del mundo.

El pasado día 3, Salvamento Marítimo rescató al sur de Gran Canaria a 44 personas que llevaban 26 días en el Atlántico, tras haber salido desde Gambia hacia a las islas en un cayuco.

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Los rescatadores informaron de que había al menos cinco cadáveres en la embarcación que no pudieron recuperar por el mal estado del mar.

Sin embargo, la información facilitada por los supervivientes y sus familias indica que el saldo total de víctimas de esa travesía fue de 83 personas.

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Este mismo miércoles se ha conocido que al menos una niña migrante de siete años ha muerto y otras 27 personas siguen desaparecidas tras el naufragio, el pasado domingo en aguas de Mauritania, de un cayuco que había partido de Gambia con destino a las Islas Canarias.

El Hadji Kébé, presidente de la Asociación de Senegaleses en la ciudad portuaria de Nuadibú, situada a 450 kilómetros al norte de Nuakchot, ha explicado a EFE que, según los testimonios de los supervivientes recogidos por su ONG, 65 personas viajaban a bordo de la embarcación, entre ellas once mujeres. EFE

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(Foto) (Vídeo)