Las tormentas en València reavivan el temor por la dana y cierran el metro y el aeropuerto

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València, 17 sep (EFE).- Un frente de fuertes tormentas ha hecho revivir este miércoles en Valencia el temor tras la dana de 2024 al anegar rápidamente calles, bajos y carreteras de València y su área metropolitana, dejando cientos de incidentes, hasta ahora ninguno grave, y obligando a cerrar el metro y el aeropuerto de Manises.

En municipios de la 'zona cero' de aquella dana, como Torrent, Paiporta y Aldaia, las trombas caídas en apenas una hora han puesto en alerta de nuevo a los servicios de emergencia y a los vecinos, hasta el momento sin daños materiales graves y sin haberse desbordado ningún barranco.

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Además, la tromba de agua que descargaba en la capital valenciana desde las nueve de la noche, hora de inicio del partido, ha obligado a aplazar el Levante-Athletic de LaLiga y ha generado problemas en varias líneas de la red de Cercanías de Valencia, mientras varios municipios de Valencia y Alicante han decidido suspender sus clases para este jueves ante el aviso naranja de Aemet por el riego de fuertes lluvias, el mismo que había para este miércoles.

En Torrent han caído casi 96 l/m2, de los que 71 han caído en media hora, que suponen intensidades "más que torrenciales", según la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET); esa tromba ha causado situaciones críticas para conductores y peatones, inundaciones de algunas viviendas y quince personas han tenido que ser desaojadas de un local de comida rápida, según la alcaldesa, Amparo Folgado.

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Paiporta y Aldaia han permanecido pendientes de las lluvias y la tormenta que han dejado 60 l/m2 en una hora en ambas localidades pero que no han causado incidencias importantes aunque sí ha dejado "miedo en el cuerpo".

Hasta las 22:00 horas la red de estaciones de AVAMET había registrado acumulados de cerca de 100 l/m2 y la mayoría de poblaciones de la comarca de l'Horta y alrededores de València han superado los 50 l/m2, una lluvias que han estado acompañadas de muchos rayos, ráfagas de viento de 100 km/h e inundaciones locales.

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En Chiva se han registrado acumulados de 96,2 l/m2 y en Torrent de 95,8 l/m2; en Montserrat de 83,6 l/m2; en l'Eliana 83,4 l/m2; en Alboraia 79,4 l/m2 y en València 70,2 l/m2.

Por su parte, la red de pluviómetros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha registrado, con datos hasta las 21:00 horas, máximos de 53,2 l/m2 en Llíria; 47,6 l/m2 en el aeropuerto de Valencia y en la capital valenciana y 26,4 l/m2 en Turís.

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Sobre las nueve de la noche la tormenta, que era ya de intensidad torrencial en varios puntos, complicaba y ralentizaba la circulación en vías como el baipás de València, la CV-35 y las autovías A-3 y A-7, sin incidentes graves pero con miles de coches que apenas podían avanzar, también por la falta de visibilidad. La mayoría de túneles de València siguen desde entonces cerrados al tráfico.

Poco antes de las diez de la noche Emergencias de la Generalitat establecía la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en Valencia y activaba la preemergencia hidrológica nivel amarillo del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en las zonas del Magro, Baix Túria, los barrancos del Poyo-Saleta y Carraixet-Calderona, así como la cuenca y zona de barranco de la Albufera.

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Ya en la madrugada, sobre las 00:20 se activaba también la preemergencia hidrológica nivel amarillo en Muga y ha subido a naranja en Alt Túria sobre la 1:10.

A las 22:08, Protección Civil envió un Es-Alert a los móviles de la provincia de Valencia alertando del riesgo de inundación ante la situación de lluvias generalizadas, por lo que pedía evitar desplazamientos, alejarse de cauces y barrancos, respetar los cortes de tráfico establecidos y, en caso de incremento del nivel de agua, acceder a pisos superiores en las viviendas.

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Poco después Aena anunciaba el cierre del Aeropuerto de Valencia, en Manises, por inundaciones en las instalaciones. Hasta el momento se habían desviado dos vuelos.

Emergencias de la Generalitat ha gestionado hasta las 23.00 horas un total de 478 incidentes relacionados con las fuertes tormentas en Valencia, la mayoría en València (con 214), Torrent (45), L'Eliana (22), La Pobla de Vallbona y Moncada (16) y San Antonio de Benagéber (14), sobre todo por acumulación de agua y filtraciones, así como incidencias de circulación y daños materiales, sin que hasta el momento haya constancia de daños personales.

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Los bomberos del Consorcio Provincial han llevado ya a cabo, desde las ocho de la tarde, más de 60 servicios relacionados con las lluvias y tormentas, hasta ahora también sin incidentes graves, principalmente incendios por rayos, auxilio a vehículos bloqueados, rescate de conductores o revisión de puentes inundados.

Carcaixent, l'Alcúdia, Bétera o Alberic suspenden este jueves las clases por la alerta naranja de lluvias, una medida que también ha adoptado el consistorio de València en los centros escolares de las pedanías del sur, mientras en la provincia de Alicante se suspende la actividad escolar mañana en Elche, Orihuela y Santa Pola.EFE

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(foto) (vídeo)