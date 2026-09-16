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La ópera 'Manon Lescaut' vuelve tras cien años al Teatro Real para arrancar la temporada

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Madrid, 16 sep (EFE).- El Teatro Real comienza su temporada 2026-2027 este próximo 23 de septiembre con el estreno de la producción 'Manon Lescaut', un drama lírico en cuatro actos compuesto por Giacomo Puccini (Lucca, 1858), producido en colaboración con la Ópera Köln.

Este estreno significa el regreso de esta ópera al Teatro Real 102 años después de su última representación el 6 de abril de 1924 y haberse estrenado el 4 de noviembre de 1893, tan solo nueve meses después de su primera representación en el Teatro Regio de Turín.

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"Hay que tener en cuenta que el Teatro Real, aunque se inauguró en 1850, se cerró a partir de 1925 y hasta hace 30 años no se recuperó como teatro de ópera. Pero en cualquier caso me parece muy extraño que no se haya recuperado esta obra antes. Estamos hablando de un título muy popular, es incomprensible, pero aquí está por fin", ha señalado Joan Matabosch, director artístico del teatro.

Esta ópera, basada en la novela 'L'histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut' de 1731 de Antoine-François Prévost, cuenta la historia de Manon, una joven que, de camino a un convento al que es enviada por sus padres, conoce y se enamora del caballero Des Grieux.

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En cuatro actos plagados de tensiones, traiciones y amor, Manon y Des Grieux tejen su relación de la mano de dos parejas de intérpretes, Sondra Radvanovsky y Saioa Hernández como Manon y Michael Fabiano y Jorge de León como Des Grieux.

Como ha destacado el director musical de esta producción, Nicola Luisotti, 'Manon Lescaut' "cuenta una historia de otros tiempos, pero es al mismo tiempo una historia de nuestro tiempo, con amor, traición y perdón".

"Esta ópera lo que puede enseñarnos hoy, especialmente a la juventud, es el perdón. ¿Por qué perdona Des Grieux a una chica que siempre le va a traicionar? Porque la ama, está enamorado de verdad y al mismo tiempo no tiene posesión de ella. Des Grieux ama a Manon hasta el sacrificio final, sin violencia", ha explicado.

La de Puccini no es la única versión de esta ópera que se ha convertido en popular y referente. La Manon de Massenet ha sido interpretada también por algunos de los intérpretes que van a estar ahora en el Teatro Real.

Michael Fabiano, encargado de interpretar a Des Grieux, ha resaltado que la versión de Massenet "es más transparente" y con "más intimidad" por parte de su personaje, mientras que Puccini se basa en "impulsos".

"La Manon de Massenet está en el aire, mientras que la de Puccini se mantiene en tierra firme. En la primera se entiende más el texto de Prevost, pero no se transmite la pasión de Des Grieux hacia Manon. En Puccini se ve toda la pasión del ser humano. Todos los errores que se pueden hacer, se hacen y esto es importante, porque sin errores no hay ser humano", ha añadido Luisotti.

El director de escena, Carlos Wagner, se enfrentaba con esta obra a un gran reto: unir los cuatro actos o "viñetas" en los que se estructura la historia para mantener la cohesión del relato.

Para ello, un tiovivo cambiante se convierte en personaje clave sobre el escenario en una obra que ha pasado de contarse desde el punto de vista de Des Grieux a la propia Manon.

"He intentado buscar una mirada, quizás, más feminista de la historia. Manon es una chica que viene de un trasfondo muy humilde, y dentro de un contexto machista y controlador intenta encontrar su camino", ha indicado Wagner.

Para Saioa Hernández, una de sus intérpretes, Manon es un personaje al que no tiene que juzgar, porque ella está siendo lo que es, una adolescente que sigue sus instintos.

"Para una chica de la época, actuar como ella lo hacía era algo que no se podía permitir, por eso nos vemos obligados a no juzgarla", ha añadido Saioa Hernández.

En esta línea, Wagner considera a la protagonista de esta obra tardorromántica un personaje "muy Puccini", alguien "muy humano y contradictorio, a quien no podemos juzgar, solo observar cómo se comporta y sacar nuestras propias conclusiones. Ese para mí es el teatro más interesante. El teatro que juzga y da lecciones no me interesa", ha concluido. EFE

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