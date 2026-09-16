La Junta acusa al Gobierno de "estigmatizar al pueblo andaluz" con la violencia machista

Guardar

Sevilla, 16 sep (EFE).- La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, ha acusado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de "estigmatizar al pueblo andaluz" al hablar del aumento del número de casos de violencia machista registrados en la comunidad y especialmente en la provincia de Málaga, una actitud que ha calificado como "decepcionante".

La consejera se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas tras participar en la reunión del comité de crisis sobre violencia machista que se ha celebrado este miércoles en Sevilla, según ha explicado la ministra debido a la preocupación en torno al aumento de casos con víctimas mortales ocurridos en Andalucía, 10 en lo que va de año -la misma cifra de todo el 2025-, 6 de ellos en la provincia de Málaga.

PUBLICIDAD

López ha dicho que Andalucía es históricamente la comunidad autónoma con mayor número de víctimas, ya que es la de mayor población, y ha acusado a Redondo de "tratar los datos sin ningún rigor, con frialdad y falta de sensibilidad".

"Parece que esto fuese un 'ranking' de una liga de fútbol, me parece triste y preocupante", ha asegurado la consejera, para quien "solo el hecho de que haya una única víctima, solo una, ya merece la unidad y el trabajo de toda la sociedad y de todas las administraciones".

PUBLICIDAD

Ha criticado además que la ministra "no ha aportado ninguna solución" sobre la seguridad de las mujeres y no ha planteado ninguna propuesta "ante el fallo permanente que continúa con las pulseras, el déficit de fuerzas y cuerpos de seguridad para protegerlas o la valoración del riesgo", ya que en toda España -ha dicho- el torno al 40 % de las mujeres víctimas tenían un nivel de riesgo "medio o bajo". EFE