Herido un menor de cuatro años al ser golpeado por un cercanías en Torremolinos (Málaga)

Málaga, 16 sep (EFE).- Un menor de 4 años ha resultado herido tras ser golpeado por un tren de Cercanías en Torremolinos (Málaga) en un punto no autorizado de paso.
El suceso se produjo este martes sobre las 19.46 horas y fue Adif la que alertó al servicio de emergencias 112, que inmediatamente dio aviso a la Policía Local, Nacional y a los servicios sanitarios, según han informado a EFE un portavoz del centro de control.
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El tren golpeó a una persona antes de llegar al apeadero de Montemar Alto de dicha localidad en un punto no autorizado de paso, según han indicado a EFE un portavoz de Adif.
El menor fue evacuado a un centro hospitalario por un golpe en la cabeza, aunque no han trascendido mas datos sobre el mismo.
El tren afectado fue apartado para no interferir en la circulación a las 20.10 horas y en este intervalo de tiempo fueron cinco los trenes afectados, han señalado desde Adif. EFE
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