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Harry Styles añade un tercer concierto en Madrid en 2027 de la gira 'Together, Together'

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Madrid, 16 sep (EFE).- El cantante británico Harry Styles ha añadido un tercer concierto a los dos que ya había anunciado en Madrid dentro de la gira 'Together, Together', de modo que a los del 30 y 31 de julio de 2027 se une otro el 2 de agosto.

Según ha publicado el cantante en su página web, el tercer concierto será también en el Riyadh Air Metropolitano de la capital a las 20:45 horas.

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Harry Styles anunció este jueves que ofrecería dos conciertos en Madrid como parte de su extensión europea y en Norteamérica de su actual gira 'Together, Together'.

El excomponente de la 'boyband' One Direction desveló en sus redes sociales que pasará por un total de doce ciudades el próximo año, entre las que está la capital española, en una gira que comenzará a principios de abril en Phoenix, Arizona (EE. UU.) y acabará en Londres a finales de agosto.

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Styles indicó que durante la venta de entradas de su gira no se permitirá el uso de los llamados 'precios dinámicos' - una práctica con la que las empresas de entradas inflan su importe en base a la demanda-, y publicó tanto los precios fijados por el artist, como el total con los gastos del recinto y los impuestos incluidos.

En Madrid los precios en grada rondarán entre los 75 euros y los 228; mientras que los de pista estarán entre los 143 y los 284 euros.

En los conciertos del Metropolitano, Harry Styles contará con la cantautora canadiense Feist como telonera. EFE

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